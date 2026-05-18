Sagitario Sagitario, horóscopo del lunes 18 de mayo de 2026: escucha tu intuición: desvela respuestas Explora una nueva actividad que te apasione, como un curso en línea o una clase de arte y dedica tiempo a conectarte con las personas que más quieres, ya sea a través de una conversación significativa o compartiendo un momento especial juntos.

Con la Luna en un estado favorable, la energía cósmica te impulsa a explorar nuevas posibilidades y a conectarte más profundamente con tus seres queridos, mientras que Saturno te recuerda la importancia de disciplinar tu mente a través del aprendizaje significativo; es un día ideal para abrirte al autodescubrimiento y la reflexión.

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Hoy, con la Luna en tu signo, querido Sagitario, sientes un impulso renovador hacia el crecimiento personal. La energía cósmica te invita a asumir tu propio rumbo y a explorar nuevas posibilidades en tu vida.

En este proceso, lo que brindas a tus hijos también te enseña y te va moldeando. Las experiencias compartidas son una fuente de aprendizaje y autoconocimiento que te da firmeza y claridad sobre tu camino.

Esta jornada es propicia para expresar tus sentimientos con tranquilidad, permitiendo que tu corazón se exprese sin prisas. La calma y la reflexión te ayudarán a tomar decisiones más acertadas y significativas.

Así que, aprovecha esta energía lunar para conectar contigo mismo y con tus seres queridos. La expansión y el autodescubrimiento están al alcance de tu mano, solo necesitas dar ese primer paso.

Y para los próximos días.. Esta semana, Sagitario experimentará cambios en relaciones, nuevas conexiones culturales y comunicativas y un viaje de descubrimiento significativo.

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