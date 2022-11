Horóscopos 2023, predicciones para Tauro en el Trabajo: mantén el barco a flote y enfócate en tus tareas

Octubre, es el mes más difícil del año en temas laborales con una oposición de Venus a Saturno lo que se interpreta como conflictos y diferencias fuertes con tu jefe. Es importante no aceptar cosas que no son tuyas, pero tampoco seas demasiado necio como para no entender que te están pidiendo ayuda, poder marcar límites sanos es el secreto para salir de esta situación bien.