Horóscopos 2023, predicciones para Géminis en el Trabajo: confía en tu capacidad de resolución

En adición a eso Júpiter entra el 17 de mayo a tu casa 12 del autosabotaje así que hay que estar muy al pendiente de no perder oportunidades laborales porque sientes que es mucho trabajo o que no vale la pena, esos son mensajes del subconciente para que no te esfuerces.

Confía en tu capacidad para resolver las situaciones que se te presenten.