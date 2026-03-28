Leo Leo, horóscopo del sábado 28 de marzo de 2026: reflexiona y busca reconciliación Un malentendido con un amigo puede dejarte con malestar, pero un sincero perdón y un gesto amable pueden restaurar la armonía en tu relación.

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Leo , según nos indica tu horóscopo, la Luna menguante en tu signo trae consigo un desafío emocional, ya que un desliz con un amigo podría sumergirte en la culpa, pero recuerda que un sincero perdón puede abrir la puerta a la reconciliación; considera también una forma de compensar el daño y restaurar la armonía.

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Pronóstico del día

Considera dedicar un tiempo a reflexionar sobre tus relaciones y, si es necesario, dar un paso hacia la reconciliación con ese amigo, ya sea a través de una conversación sincera o un gesto que demuestre tu deseo de restaurar la armonía.

Salud

Permítete un momento de reflexión y conexión contigo mismo; un simple ejercicio de respiración profunda puede ser el bálsamo que alivie la tensión emocional que sientes. Imagina que cada inhalación trae consigo la calma y cada exhalación libera cualquier peso que lleves en el corazón. Este pequeño gesto de autocuidado te ayudará a encontrar el equilibrio y a sanar las heridas que puedan surgir de tus interacciones.

Amor

La comunicación es clave en tus relaciones, así que si cometes un error con alguien cercano, no dudes en disculparte sinceramente. Un gesto de arrepentimiento puede abrir la puerta a la reconciliación y fortalecer el vínculo. Recuerda que el amor se nutre de la honestidad y la empatía.

Trabajo

La influencia de la Luna menguante puede generar tensiones en tus relaciones laborales, especialmente con un colega cercano. Es fundamental que te mantengas atento a posibles malentendidos y, si cometes un error, actúes con sinceridad y humildad para enmendar la situación. La comunicación abierta será clave para restablecer la armonía y seguir avanzando en tus proyectos.

Dinero

La influencia de la Luna menguante sugiere que es un día para ser cauteloso con los gastos, ya que podrías sentir la tentación de realizar compras impulsivas que no son necesarias. Es recomendable revisar tus cuentas y priorizar la organización de tu dinero, asegurándote de mantener un equilibrio que te brinde estabilidad. Si has cometido algún error financiero recientemente, no dudes en rectificarlo con una planificación más cuidadosa.

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Predicción de pareja

Es un buen momento para planear una cita especial con tu pareja o, si estás soltero, para salir a conocer nuevas personas. Considera escribir una carta o un mensaje sincero a alguien con quien desees reconectar; a veces, un simple gesto puede abrir caminos inesperados. Mantén una actitud abierta y receptiva y verás cómo tus relaciones se enriquecen.

Reflexión

Recuerda que la amistad es un tesoro que vale la pena cuidar. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer los lazos y demostrar que, a pesar de los errores, siempre hay espacio para el entendimiento y el perdón. Tal vez una cena o un pequeño detalle pueda ayudar a sanar las heridas. No olvides que la honestidad y la sinceridad son clave en cualquier relación. Así que, una vez que hayas hecho las paces, trata de aprender de esta experiencia para que no se repita en el futuro. La Luna, aunque menguante, también trae consigo la posibilidad de nuevas ilusiones y renovadas conexiones.

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