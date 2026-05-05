Horóscopos

Leo, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: confía y actúa; nuevas puertas esperan

Abre tu corazón a las oportunidades que llegan, pues una ola de buena suerte está por transformarte y llevarte a nuevos horizontes. ¡Acepta la abundancia!

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Por:Univision con IA
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Video Conversando con Zellagro: las energías sutiles

Una poderosa alineación planetaria hoy irradia buena fortuna y abre las puertas a propuestas transformadoras, mientras la Luna en Sagitario y Venus en Géminis te impulsan a buscar nuevas conexiones y diálogos seductores; no dudes en abrazar la abundancia que el universo tiene para ofrecerte en este momento galáctico.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Leo, según nos indica tu horóscopo, Confía en tu intuición para elegir el rumbo y no temas dar ese primer paso que has postergado. Una conversación sincera o un mensaje inesperado podrían convertirse en la llave que abre nuevas puertas. Mantén la mente flexible y el corazón agradecido: cuando la energía fluye, las oportunidades se multiplican. Hoy siembra una intención clara y actúa con valentía; el universo hará el resto.

  • Y para los próximos días.. En el plano profesional evaluarás distintas propuestas y considerarás asumir nuevas funciones o incluso otro cargo. También podrían surgir viajes por temas laborales. Empeña tu palabra con responsabilidad y enfócala en tus objetivos. Acompaña con frutas asadas con miel.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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