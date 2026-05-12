Horóscopos

Leo, horóscopo del martes 12 de mayo de 2026: cierra ciclos, siembra con amor

Aprovecha la energía de transformación que te rodea para realizar una limpieza en tu hogar; deshazte de aquello que ya no necesitas y organiza un espacio que invite a la renovación, mientras dedicas tiempo a conectar con tus seres queridos y planear un futuro juntos.

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La Luna Llena en Escorpio despliega su poderosa energía, invitándote a transformar tu entorno y soltar lo que ya no sirve, mientras la conexión con tus seres queridos se convierte en la clave para enfrentar desafíos y proyectar juntos un futuro lleno de sueños compartidos y bienestar.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Leo, hoy la Luna Llena trae consigo un avance en el ámbito profesional que repercutirá de manera positiva en tu vida personal. Es un momento en el que debes volcar tu energía hacia tu hogar, creando un entorno armonioso y lleno de bienestar.

Recuerda que la estabilidad emocional es fundamental para sentirte enraizado. La conexión con tus seres queridos te brindará la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío que se presente en el ámbito laboral.

Este es un buen momento para proyectar tus sueños y metas. Mantén el enfoque en lo que realmente deseas lograr y trabaja en equipo con tus seres queridos para hacer realidad esos anhelos compartidos.

La energía de esta Luna Llena te invita a disfrutar y valorar cada momento con tu familia, ya que esa unión será el sustento que te impulse hacia un futuro brillante.

  • Y para los próximos días.. Amistades enriquecedoras, nuevas conexiones culturales, unión y aprendizaje serán clave para el crecimiento personal y profesional de Leo.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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