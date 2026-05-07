Horóscopos Leo, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: actúa con amor y propósito Dedica tiempo a tu carrera y crea un ambiente armonioso en casa; el bienestar laboral proyectará felicidad en tu vida personal y en tus relaciones familiares.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

Con la Luna Llena en Escorpio iluminando el cielo, se vislumbran avances cruciales en tu vida profesional que resonarán en tu hogar, permitiendo que su energía transformadora te impulse a forjar la felicidad familiar mientras lideras con tu carisma y visión, creando el futuro próspero que anhelas.

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Leo, la energía de esta Luna Llena traerá avances significativos en tu vida profesional que impactarán positivamente en tu hogar y en tu familia. Es un buen momento para dedicar tiempo y esfuerzo a tu carrera, ya que el bienestar en lo laboral se reflejará en tu vida personal.

Volcarás tu energía en crear un ambiente saludable y armonioso en tu hogar. Recuerda que la felicidad familiar es fundamental para que tú mismo te sientas enraizado. Disfruta de estos momentos de conexión con tus seres queridos.

No temas mostrarte como el líder natural que eres. Tu carisma y visión pueden motivar a otros a seguirte, así que aprovecha esta oportunidad para inspirar a quienes te rodean y compartir tus sueños.

Hoy, visualiza el futuro que deseas para ti y tu familia. Con tu valentía y determinación, podrás construir un camino sólido hacia la prosperidad y la felicidad que mereces.

Y para los próximos días.. Tu vida social se dinamiza. Conexiones culturales y grupales te enriquecerán. Comparte ideas y crece. Aprovecha esta energía.

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