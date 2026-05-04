Leo Leo, horóscopo del lunes 4 de mayo de 2026: despréndete de lo no útil Deja ir lo que ya no te aporta y abre tu corazón a nuevas conexiones que resuenen con tus intereses y sueños.

Video Conversando con Zellagro: los sueños

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Leo , según nos indica tu horóscopo, desprenderse de lazos emocionales que ya no aportan significado se vuelve esencial, permitiendo así la llegada de nuevas conexiones que resonarán con tus verdaderos intereses; recuerda que, al igual que llegó, quien se va lo hace por una razón, abriendo paso a posibilidades inesperadas y transformadoras.

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Pronóstico del día

Despréndete de lo que ya no te sirve y dedica un tiempo a reflexionar sobre qué conexiones realmente enriquecen tu vida; considera hacer una lista de lo que valoras en tus relaciones y busca crear un espacio para nuevas experiencias significativas.

Salud

Permítete respirar profundamente y soltar las emociones que ya no te nutren; así, podrás abrirte a nuevas conexiones auténticas. Dedica tiempo a una actividad que despierte tu creatividad, como pintar o bailar y deja que tu espíritu se eleve en armonía con lo que realmente deseas.

Amor

Es un buen momento para soltar lazos emocionales que ya no te enriquecen. Permítete abrirte a nuevas conexiones que compartan tus intereses, ya que el amor puede llegar de formas inesperadas. Recuerda que cada despedida puede ser una oportunidad para un nuevo comienzo.

Trabajo

Es fundamental que te enfoques en aquellas relaciones laborales que realmente te aportan valor y, si es necesario, alejarte de vínculos que ya no resuenan contigo. Permítete abrir espacio para conectar con colegas que compartan tus intereses, lo que puede revitalizar tu energía y hacerte más productivo. La organización en tus tareas será clave para mantener la mente clara y evitar bloqueos, así que prioriza lo urgente y lo importante para avanzar con confianza.

Dinero

Es fundamental evitar apegarse a gastos innecesarios que ya no aportan valor a tu bienestar financiero. Es un buen momento para revisar tus cuentas y dejar espacio para decisiones más alineadas con tus verdaderas prioridades económicas. Mantén una administración responsable y sé prudente con las tentaciones de gasto que puedan surgir.

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Predicción de pareja

Es un momento ideal para reflexionar sobre tus prioridades en las relaciones amorosas. Considera dedicar tiempo a actividades que realmente disfrutes y te hagan sentir bien, ya sea unirte a un club, asistir a clases de un nuevo hobby o salir con amigos. Al hacerlo, estarás creando un ambiente en el que es más probable que encuentres conexiones significativas que enriquezcan tu vida sentimental.

Reflexión

Sin culpas ni reproches: honra lo vivido, agradece lo aprendido y sigue caminando. Tu paz vale más que cualquier vínculo que ya no te suma; no confundas lealtad con resignación. Permítete evolucionar sin cargar con lo que pesa. Quien deba quedarse sabrá encontrar su lugar en tu presente y lo nuevo llegará cuando hagas sitio en tu corazón.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.