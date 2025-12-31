Predicciones Predicciones 2026: año de "caos económico" y así podrías protegerte de él ¿Viene crisis económica en el mundo? Bis La Médium hace fuertes revelaciones y predicciones que involucran a EEUU, México y Venezuela que podrían repercutir en muchos de nosotros.



Lo que se viene en la economía

De acuerdo con la experta, el mundo podría enfrentar una crisis financiera global.

"El mundo entrará en un caos económico donde se necesita mucho, presten atención, ahorrar", recomendó.

" No hacer inversiones grandes, porque la moneda va a caer mucho en el mes de julio", advirtió la cubanoamericana.

El escenario para los inmigrantes

Ante la actual situación que enfrentan los inmigrantes en EEUU donde se registran redadas y deportaciones, Bis La Médium no ve un escenario tan favorable para la comunidad.

"Tenemos que buscar la empatía", pidió, "en inmigración el próximo año va a tener mucho, mucho problema".

"Tienen que tener mucho cuidado y esperar en casa, no estar tanto en la calle, tener mucha cautela. Inmigración viene difícil", adelantó.

Año esperanzador para México

La comunidad mexicana en EEUU también se pregunta mucho sobre lo que le depara a su país natal y la experta reveló lo que le puede esperar a la nación azteca.

"México lindo y querido será uno de los países que su economía y su estabilidad va a subir mucho", adelantó.

"¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos no calcula en querer tener, como grandes inversores, México lo va a tener. México viene muy fuerte", vaticinó.

Venezuela ¿libre?

Uno de los temas que más inquietan a muchos es la actual situación que enfrenta Venezuela y las tensiones con EEUU.

Respecto al aspecto político que atraviesa ese país, esto fue lo que reveló Bis: "Venezuela va a ser libre".

"Ya lo he dicho y esa es la predicción más grande y que nos vamos a ir en un avión todos a Venezuela", predijo la vidente.

