Predicciones Horóscopos Predicciones 2026: esto le espera a tu signo el año que inicia El astrólogo Alejandro Magno comparte lo que le depara a cada signo zodiacal este 2026. Descubre cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y otros aspectos que podrían definir tu paso por el año que está a horas de iniciar.



El año 2026 está por iniciar y aquí te tenemos lo que podrías esperar de tu signo de la mano del astrólogo Alejandro Magno 'El Astrólogo de América'.

Aries

Este 2026, 'Año del Caballo de Fuego', será un periodo de "redefinición personal y madurez". La influencia de Saturno y Neptuno te empujará a soltar viejas identidades y tomar decisiones importantes, realizando un cambio "clave de rol" o "imagen" entre marzo y septiembre.

Tauro

El año se centra en la "transformación personal y propósito". Bajo la influencia de Plutón, cuestionarás el éxito profesional y soltarás "metas que ya no te representan". Se destaca que a partir de julio se producirá un "giro importante en trabajo o estatus" que redefinirá tu futuro económico.

Géminis

Vivirás un año impredecible marcado por la "reinvención" debido a la entrada de Urano en abril. Los cambios "repentinos en planes, relaciones o proyectos" podrían incluir una "mudanza o cambio de ciudad", permitiéndote empezar de nuevo con libertad.

Cáncer

Experimentarás un proceso de "sanación emocional y vínculos" gracias a Júpiter. Será un año para fortalecer lazos familiares, aprender a "poner límites sin culpa" y formalizar relaciones importantes, recordando que "tu sensibilidad es un don".

Leo

Es el "gran protagonista de 2026", especialmente desde finales de junio cuando Júpiter entre en tu signo. Se activará tu "liderazgo", visibilidad y "proyectos personales". La clave para el éxito este año será actuar desde la autenticidad y la originalidad.

Virgo

Vivirás un año de "depuración y bienestar total", revisando hábitos y "soltando el perfeccionismo" que te agota. Se prevé un cambio en la rutina o estilo de vida para recuperar la salud y descansar sin culpa.

Libra

El foco estará en las "relaciones y decisiones definitivas". Saturno pondrá a prueba los compromisos. Deberás decir "tu verdad" y decidir si fortaleces o cierras tu relación para dar paso a algo más auténtico.

Escorpión

El 2026 será de "sanación profunda y poder personal". Plutón activará "heridas del pasado" para transformarlas, permitiendo que, a mitad de año, desbloquees tu energía y recuperes tu luz.

Sagitario

Este signo se enfocará en la "expansión, viajes y fe": "Vas a estar realizando un viaje importante" o el inicio de una formación profesional que cambiará "tu visión de vida", por lo que lo recomendable es caminar con fe ante el miedo.

Capricornio

Será otro de los "grandes protagonistas", enfocándose en tus "raíces, familia y estabilidad emocional". El año invita a cerrar asuntos pendientes del pasado, "se va a estar resolviendo un tema familiar" que había estado pendiente. Recuerda: "No eres débil por sentir".

Acuario

Vivirás una "transformación y liderazgo consciente" con Plutón en tu signo. Asumirás roles protagónicos y de influencia, "redefiniendo tu identidad pública" y haciendo valer tu voz original.

Piscis

El año traerá "orden, valor personal y estabilidad". Lograrás clarificar prioridades, "poniendo límites" y verás una mejora significativa en tu "autoestima", pero además tu economía "va a estar subiendo" y estarás confiando más en tu intuición y "valor personal".