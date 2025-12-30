Predicciones Horóscopos

Predicciones 2026: esto le espera a tu signo el año que inicia

El astrólogo Alejandro Magno comparte lo que le depara a cada signo zodiacal este 2026. Descubre cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y otros aspectos que podrían definir tu paso por el año que está a horas de iniciar.

Consulta tu horóscopo, más predicciones y compatibilidad entre signos aquí en Univision Horóscopos

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Amor, salud o mucho dinero? Descubre lo que tiene el 2026 para tu signo zodiacal

El año 2026 está por iniciar y aquí te tenemos lo que podrías esperar de tu signo de la mano del astrólogo Alejandro Magno 'El Astrólogo de América'.

Aries

PUBLICIDAD

Este 2026, 'Año del Caballo de Fuego', será un periodo de "redefinición personal y madurez". La influencia de Saturno y Neptuno te empujará a soltar viejas identidades y tomar decisiones importantes, realizando un cambio "clave de rol" o "imagen" entre marzo y septiembre.

Tauro

El año se centra en la "transformación personal y propósito". Bajo la influencia de Plutón, cuestionarás el éxito profesional y soltarás "metas que ya no te representan". Se destaca que a partir de julio se producirá un "giro importante en trabajo o estatus" que redefinirá tu futuro económico.

Géminis

Vivirás un año impredecible marcado por la "reinvención" debido a la entrada de Urano en abril. Los cambios "repentinos en planes, relaciones o proyectos" podrían incluir una "mudanza o cambio de ciudad", permitiéndote empezar de nuevo con libertad.

Cáncer

Más sobre Predicciones Horóscopos

Predicciones 2026: Bis La Medium vislumbra la muerte de un político, ¿cómo nos irá económicamente?
2 mins

Predicciones 2026: Bis La Medium vislumbra la muerte de un político, ¿cómo nos irá económicamente?

Horóscopos
Predicciones zodiacales del 11 al 18 de agosto con Javis Predice: amor, trabajo y más
4:36

Predicciones zodiacales del 11 al 18 de agosto con Javis Predice: amor, trabajo y más

Horóscopos
Predicciones zodiacales del 21 al 28 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más
3:49

Predicciones zodiacales del 21 al 28 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más

Horóscopos
Horóscopos de la semana del 14 al 21 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más
3:00

Horóscopos de la semana del 14 al 21 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más

Horóscopos
Horóscopos de la semana del 7 al 14 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más
2:49

Horóscopos de la semana del 7 al 14 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más

Horóscopos
Predicciones zodiacales del 1 al 7 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más
3:37

Predicciones zodiacales del 1 al 7 de julio con Javis Predice: amor, trabajo y más

Horóscopos
La sequía del río Éufrates y la profecía de los cuatro ángeles caídos
6:40

La sequía del río Éufrates y la profecía de los cuatro ángeles caídos

Horóscopos
Entérate cómo usar la energía de los planetas para salir adelante
6 mins

Entérate cómo usar la energía de los planetas para salir adelante

Horóscopos
¿Qué color usar dependiendo el día de la semana?
3:16

¿Qué color usar dependiendo el día de la semana?

Horóscopos
Cómo son los niños según su signo zodiacal
30 fotos

Cómo son los niños según su signo zodiacal

Horóscopos

Experimentarás un proceso de "sanación emocional y vínculos" gracias a Júpiter. Será un año para fortalecer lazos familiares, aprender a "poner límites sin culpa" y formalizar relaciones importantes, recordando que "tu sensibilidad es un don".

Leo

Es el "gran protagonista de 2026", especialmente desde finales de junio cuando Júpiter entre en tu signo. Se activará tu "liderazgo", visibilidad y "proyectos personales". La clave para el éxito este año será actuar desde la autenticidad y la originalidad.

Virgo

Vivirás un año de "depuración y bienestar total", revisando hábitos y "soltando el perfeccionismo" que te agota. Se prevé un cambio en la rutina o estilo de vida para recuperar la salud y descansar sin culpa.

PUBLICIDAD

Libra

El foco estará en las "relaciones y decisiones definitivas". Saturno pondrá a prueba los compromisos. Deberás decir "tu verdad" y decidir si fortaleces o cierras tu relación para dar paso a algo más auténtico.

Escorpión

El 2026 será de "sanación profunda y poder personal". Plutón activará "heridas del pasado" para transformarlas, permitiendo que, a mitad de año, desbloquees tu energía y recuperes tu luz.

Sagitario

Este signo se enfocará en la "expansión, viajes y fe": "Vas a estar realizando un viaje importante" o el inicio de una formación profesional que cambiará "tu visión de vida", por lo que lo recomendable es caminar con fe ante el miedo.

Capricornio

Será otro de los "grandes protagonistas", enfocándose en tus "raíces, familia y estabilidad emocional". El año invita a cerrar asuntos pendientes del pasado, "se va a estar resolviendo un tema familiar" que había estado pendiente. Recuerda: "No eres débil por sentir".

Acuario

Vivirás una "transformación y liderazgo consciente" con Plutón en tu signo. Asumirás roles protagónicos y de influencia, "redefiniendo tu identidad pública" y haciendo valer tu voz original.

Piscis

El año traerá "orden, valor personal y estabilidad". Lograrás clarificar prioridades, "poniendo límites" y verás una mejora significativa en tu "autoestima", pero además tu economía "va a estar subiendo" y estarás confiando más en tu intuición y "valor personal".

¡Feliz año nuevo a todos!

Relacionados:
Predicciones HoróscoposPrediccionesAño NuevoHoróscopos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX