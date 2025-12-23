Predicciones Horóscopos Predicciones 2026: Bis La Medium vislumbra la muerte de un político, ¿cómo nos irá económicamente? ¿Piensas comprar una casa? ¿Eres inmigrante en EEUU? Bis La Medium revela lo que los astros nos deparan para el año 2026.

Video Muertes, desastres y revelaciones de los famosos: Bis La Medium dice qué viene en 2026

Bis La Medium compartió en Despierta América sus visiones sobre lo que los astros nos deparan para el año 2026 advirtiendo sobre importantes cambios en el panorama político global y la estabilidad financiera.

Tras haber mencionado anteriormente sucesos como la muerte del Papa para el periodo 24-25, Bis asegura que este nuevo ciclo estará marcado por el fallecimiento de una figura política de gran relevancia, a quien el mundo admira.

"Es una figura importante, es una figura la cual el mundo lo admira mucho. No es un presidente, puede ser un expresidente", afirmó el pasado 23 de diciembre.

Además de este deceso, las fuentes indican un incremento en los desastres naturales y movimientos telúricos. Bis describe este periodo como un "año 10", lo que define como la " conexión del cielo con la tierra".

¿Cómo nos irá económicamente en el año 2026?

Sin embargo, esta intensidad espiritual no vendrá sin desafíos, pues se espera un clima de mucha confusión mental al momento de tomar decisiones que afecten nuestra economía.

En el ámbito financiero, la advertencia es contundente: es imperativo detener el derroche y priorizar el ahorro.

Según la astróloga, "nos vamos a estar confundiendo mucho a la hora de hacer, de comprar una casa, a la hora de nuestra economía. La cabeza piensa: 'Me gusta esto'. No, espérate, no lo compres. Tenemos que ahorrar; es importante ahorrar este año", advirtió.

Bis La Medium subrayó que el ahorro será la herramienta fundamental para navegar este año que, aunque especial, no será fácil para todos. "Hay que ahorrar. Es un año 10. Es un año muy bonito y especial, pero no para todos".

¿Qué deparan los astros para los inmigrantes en EEUU en 2026?

La astróloga predice que "es un año muy devastador para los imigrantres, es un año muy complicado".

Sin embargo, "aquella persona que lleva mucho tiempo aquí recibirá un buen mensaje como ' aquí están tus papeles'".

Para finalizar, Bis enfatiza que, ante estos pronósticos, la clave para sobrellevar el año en todos los aspectos es mantener siempre una cabeza positiva y una buena actitud.