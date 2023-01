Cómo evitar las desilusiones amorosas según tu signo zodiacal

Géminis

Para Géminis una persona aburrida, que no tenga tema de conversación, muy callada y seria es totalmente repelente y no le dura nada. Tal vez pase un par de noches junto a ella o a él, pero enseguida perderá interés. Géminis busca a la gente divertida, alegre, comunicativa, curiosa, capaz de preguntar, indagar, dudar, que no creen todo lo que les dicen sino que investigan, exploran. Las personas imaginativas, de conversación inteligente, que saben hablar de todo y a la hora del amor no andan con muchos rodeos.