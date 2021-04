“Te amo y te admiro demasiado”: Paola Dalay felicita a José Eduardo Derbez por su cumpleaños

Con tan sólo 29 años, José Eduardo ha logrado construir una exitosa trayectoria como actor y comediante, mientras que, en el aspecto amoroso es considerado un galán, sin importar que en algunas ocasiones no se ha salvado de las polémicas. Hace tan sólo unas horas, novia Paola Dalay, utilizó su cuenta de Instagram para desbordar romanticismo y expresar la gran admiración que siente por él.

“Mi amor. Hoy hace 29 años nació una personita que sin saberlo llegaría a ser tan importante para mí y a hacerme la más feliz y no me canso de recordarte lo afortunada que soy de tenerte a mi lado."

“29 añotes bien vividos, llenos de experiencias buenas y malas, pero lo importante es que has aprendido mil cosas. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado, que obvio no es cosa fácil. Te amo y te admiro demasiado. Feliz cumpleaños mi niño, espero que sean muchísimos más a tu lado", finalizó.