Martina de ‘Una Familia de Diez’ y José Eduardo Derbez enfrentan su miedo a las alturas por una buena causa

José Eduardo Derbez se dejó llevar por el espíritu navideño y con la complicidad de Mariana Botas decidió llevar a cabo un divertido desafío para ayudar a otros y al mismo tiempo dominar uno de los mayores miedos que tiene en común con su amiga, las alturas.

A través de su canal de Youtube, el hijo de Eugenio Derbez publicó el divertido desafío que realizó con la actriz Mariana Botas con el fin de ayudar a familias mexicanas de bajos recursos.

“La invité para hacer un reto de escalar una pared y el que pierda va a donar unas cobijas ahora que es época de dar y recibir. Vamos a ver a quien le da más miedo las alturas a quién no. Vamos a ver quién llega primero allá arriba y vamos a ver cómo sale todo esto, está muy de nervios, es la pared más grande de Latinoamérica”, relató José Eduardo.



Con el sentido del humor que la caracteriza, la intérprete de ‘Martina’ en ‘ Una Familia De Diez’, no dudó en exhibir a su amigo al asegurar que fue víctima de sus mentiras. “A mi también (me dan miedo) y me trajo con engaños, me dijo ‘tú espérate, te vas a divertir, está padre’. Si tengo miedo, tengo mucho miedo, está padrísima”, expresó.

El momento de la verdad llegó y mientras les colocaban el equipo de seguridad para realizar la actividad, Mariana confesó nerviosa:

“La verdad yo sí le tengo miedo a las alturas, o sea nunca me he tirado del paracaídas y es algo que jamás sucederá. Lo que más he hecho es tirarme de la tirolesa que está en Acapulco, es la segunda vez que voy a hacer algo que me da miedo extremo”.



Después de entrar en pánico por unos momentos y varios intentos fallidos por escalar, José Eduardo decidió llevar a su amiga de la infancia por un atajo y subir los 33.000 metros de altura por un elevador para después bajar con la cuerda. Aunque la idea fue orquestada por José Eduardo, el pánico se apoderó de él, el cual solamente dominó al entrevistar a Mariana, quien reveló algunos detalles de su vida y trayectoria.

La actriz de 30 años relató que comenzó su carrera a los tres años en la telenovela ‘Una luz en el camino. Estudió actuación en el CEA infantil y más tarde Comunicación. Mientras intentaba responder las preguntas, Mariana no dudó en lanzar algunos reclamos.

“Siento que te odio mucho, me estás haciendo sufrir horrible, yo le tengo muchísimo miedo a las alturas. Me duelen las piernas horribles”.



Tras experimentar varios momentos de tensión, la dupla de amigos celebró haber dominado sus miedos. “ Eres una guerrera, vamos a entregar las cobijas juntos porque fracasamos juntos. Vencimos el miedo”, comentó José Eduardo aún nervioso, pero con los pies en la tierra.

Recuerda que puedes disfrutar el humor de Mariana Botas en ‘Una Familia de Diez’ todos los domingos a partir de las 7P/6C por Galavisión. .