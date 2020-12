Eugenio Derbez se disfrazó de taco para pedir dinero en la calle

La diversión nunca termina para la familia Derbez y en esta ocasión fue Eugenio y su hijo José Eduardo los que disfrutaron al màximo de un peculiar fin de semana en compañìa del youtuber Berth Oh. Fue a través de su canal de Youtube que el comediante mexicano compartió cómo una cordial invitación a dar un paseo en un auto de lujo, se convirtiò en la tarde perfecta para disfrazarse de taco y pedir dinero en el conocido paseo de la fama de Hollywood.

La aventura comenzó cuando el comediante recibió una llamada del influencer Berth Oh para dar un paseo, aunque al principio no estaba muy convencido, decidiò aceptar, pero con la ùnica condiciòn de que pasara por él en un auto de lujo, tal como muestra el youtuber en distintos videos. El día del encuentro llegó y mientras el comediante se ve entusiasmado por manejar el lujoso Ferrari donde irían de paseo, su hijo Josè Eduardo aparece sorpresivamente para sumarse a la excursión. Sin embargo, el espacio del auto es muy reducido y José Eduardo se ve forzado a tomar un taxi; más tarde, este hecho, provoca que José Eduardo muestre su lado màs obscuro y la sed de venganza lo lleva a comprar un par de disfraces para su pa`´pá y Berth Oh.