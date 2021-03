Aislinn, Vadhir y José Eduardo se oponen a los planes de adopción de Eugenio Derbez

Hace unas semanas el comediante mexicano Eugenio Derbez anunció en sus redes sociales sus deseos por hacer más grande a la familia, por lo que en complicidad con su esposa Alessandra Rosaldo tomó la decisión de recurrir a la adopción para tener cinco nuevos ‘hijos’, los cuales serían seleccionados de Tik Tok. La noticia causó furor de inmediato, mientras cientos de fans no dudaron en nominar a su ‘Tiktoker’ favorito, miles de usuarios explotaron su creatividad para sorprender al intérprete de ‘Ludovico P. Luche’ y convertirse en uno de sus hijos adoptivos.

La adopción no es un tema desconocido para el comediante, basta con recordar que en la ficción el personaje de Ludovico P. Luche se convirtió en el padre adoptivo de Junior, quien en realidad es un policía que pierde la memoria por culpa de Federica.



Ante la nueva ocurrencia de su padre, Aislinn, Vadhir y José Eduardo decidieron realizar una reunión familiar de emergencia para defender su lugar en la familia, incluso le advirtieron al comediante que recurrirían a medidas extraordinarias como pedir que ya no sea su padre y de esta manera los pueda adoptar.“ Es muy importante que antes de adoptar a cualquier otro fulano, nos adoptes a nosotros primero”, demandó Aislinn a Derbez. Enseguida, el comediante respondió: “A ustedes no los puedo adoptar porque estoy adoptando cinco “hijos adoptivos”, a ustedes no los puedo adoptar porque ya son mis hijos”.