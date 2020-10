Eugenio Derbez recuerda el día que se disfrazó para poder ver a su hijo José Eduardo:“Me puse barba"

" Yo creo que no hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Para mi fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a Jose Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria protestad, que sólo se la quitan a narcotraficantes, criminales, a mi por ciertas razones me quitaron la patria protestad, no me podía ni acercar a la casa de José Eduardo”, aseguró.