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Yuri cree que los conflictos mundiales se deben a "la falta de Dios": "Matan a cualquier persona"

La cantante expresó su pensar sobre los problemas globales y la violencia que se viven actualmente. Yuri también compartió cuál considera que es la solución ante el difícil panorama.

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La cantante Yuri compartió su perspectiva sobre la situación de violencia y los conflictos que atraviesa el mundo actualmente. Para la intérprete, la raíz de las problemáticas globales reside en un alejamiento de la espiritualidad.

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"Todo, todo lo que está pasando es por la falta de Dios", afirmó la artista en entrevista para El Gordo y La Flaca, transmitida el pasado 5 de marzo, vinculando directamente las acciones violentas de ciertos individuos con su falta de fe.

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Durante su intervención, Yuri cuestionó las motivaciones detrás de los crímenes que azotan a la sociedad, señalando: "La gente, ¿por qué está haciendo esas cosas? Estos personajes, ¿por qué matan? Porque no tienen a Dios y matan a cualquier persona".

Ante este panorama, la cantante hizo un llamado a sus seguidores y al público en general para buscar una solución a través de la reflexión y la conexión divina. Según su visión, la herramienta principal para enfrentar estos tiempos difíciles es la oración.

"¿Qué es lo que hay que hacer? Orar. Orar y acercarse mucho a Dios para que Dios nos dé mucha fe por por todo esto", concluyó la veracruzana, enfatizando que solo a través del acercamiento espiritual se podrá encontrar la fortaleza necesaria para sobrellevar los eventos actuales.

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