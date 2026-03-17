Yuri Yuri cree que los conflictos mundiales se deben a "la falta de Dios": "Matan a cualquier persona" La cantante expresó su pensar sobre los problemas globales y la violencia que se viven actualmente. Yuri también compartió cuál considera que es la solución ante el difícil panorama.



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La cantante Yuri compartió su perspectiva sobre la situación de violencia y los conflictos que atraviesa el mundo actualmente. Para la intérprete, la raíz de las problemáticas globales reside en un alejamiento de la espiritualidad.

"Todo, todo lo que está pasando es por la falta de Dios", afirmó la artista en entrevista para El Gordo y La Flaca, transmitida el pasado 5 de marzo, vinculando directamente las acciones violentas de ciertos individuos con su falta de fe.

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Durante su intervención, Yuri cuestionó las motivaciones detrás de los crímenes que azotan a la sociedad, señalando: "La gente, ¿por qué está haciendo esas cosas? Estos personajes, ¿por qué matan? Porque no tienen a Dios y matan a cualquier persona".

Ante este panorama, la cantante hizo un llamado a sus seguidores y al público en general para buscar una solución a través de la reflexión y la conexión divina. Según su visión, la herramienta principal para enfrentar estos tiempos difíciles es la oración.