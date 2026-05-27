Yulianna Peniche Actriz de María la del Barrio acusa a Roberto Tello ‘El Coreano’ de presunto robo: el actor reacciona Yulianna Peniche dio detalles sobre el presunto robo del que habría sido víctima por parte del actor Roberto Tello ‘El Coreano’. “Tengo los videos del señor robándome”, declaró la actriz.



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Video Se casa ‘la maldita lisiada’ de María la del Barrio: Yulianna Peniche le dio el sí a ‘Parejita’ López

Yulianna Peniche, famosa por su personaje de ‘La maldita lisiada’ en la telenovela María la del Barrio, acusó al actor Roberto Tello ‘El Coreano’ de presunto robo.

La actriz contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que en agosto de 2023, durante una celebración de cumpleaños en el restaurante Bárbaro Club House, Roberto Tello presuntamente le robó algunos regalos en complicidad con su pareja.

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“A Roberto Tello yo lo apreciaba muchísimo y siempre nos llevamos muy bien. Conocí a su mamá, a su exmujer, a sus hijos… teníamos muy buena relación y sí, caray… traigo un letrero en la frente de ‘sí, róbenme’”, contó el 23 de mayo en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Así supo la actriz quién supuestamente la había robado

De acuerdo con la intérprete de 44 años, fue después de revisar las cámaras de seguridad del restaurante que se percató que el actor, supuestamente, sustrajo algunos de sus obsequios.

“Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta de cumpleaños mis regalos… él y su mujer. Los dos. Se llevaron, lo que yo alcancé a ver en las cámaras, cinco regalos”, ventiló.

“Cuando me di cuenta (…), tres días después, que me hacen falta regalos de dos amigos diseñadores (…) le marqué al dueño del restaurante y le dije: ‘Oye, yo creo que se me olvidaron, podrías ver si se quedaron ahí traspapelados’. Los busca y una semana después me dice: ‘¿Sabes qué? No hay nada’ y desde que me contestó me dijo: ‘Aquí ningún mesero se roba nada, no pueden (…) y hay cámaras por todas partes, yo te invito a que vengas a ver las cámaras, pero te voy a decir algo, regularmente cuando pasa este tipo de cosas, que se les pierden cosas y vienen a revisar las cámaras, suelen ser personas muy cercanas’”, relató.

Para Yulianna Peniche fue una “desagradable” sorpresa enterarse que alguien que ella estimaba se hubiera supuestamente robado sus regalos de cumpleaños.

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“Entonces, checo las cámaras (…) y sácatelas. La mujer de Tello metiéndose los regalos sigilosamente para que nadie los viera… Ay, no… Horrible… Los dos… Muy desagradable. Cuando pasa eso, me sentí muy mal, no lo podía creer. Por supuesto le hablé a Roberto y lo confronté. Le dije: ‘Oye, ¿qué pasó? Por qué te llevaste mis regalos de cumpleaños’. Me lo negó”, compartió.

“Ellos no sabían que yo había visto las cámaras (…) Lo negó rotundamente. Cuando le digo que tengo los videos, me dice Roberto: ‘Bueno, sí nos trajimos unos, pero fue porque creímos que se te habían olvidado’. El señor se fue cinco horas antes de que se acabara mi fiesta. Se quiso justificar (…) y ya después me habló para que yo no dijera nada (…) Me devolvió dos regalos de cinco”, sentenció.

Roberto Tello reacciona a señalamientos de Yulianna Peniche

Un día antes de que fuera transmitida la entrevista de Yulianna Peniche en Imagen Televisión, Roberto Tello 'El Coreano' fue cuestionado por el periodista Edén Dorantes sobre las acusaciones de presunto robo.

“Es su opinión, yo tengo otra y bueno, pues la respeto” declaró contundente el 22 de mayo.

“Es una gran actriz, eso es lo único que puedo decirte. Me dio mucho gusto verla ahora en la obra d e ‘No te vayas sin decir adiós’, no tengo nada qué opinar al respecto”, subrayó pese a la insistencia del reportero.