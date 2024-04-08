Actor de ‘Lo que la vida me robó’ sufre accidente automovilístico: lo que se sabe

Video Camila Sodi se accidentó esquiando y sufrió una "conmoción cerebral": así se encuentra

El actor Roberto Tello, mejor conocido como ‘El Koreano’, sufrió un accidente automovilístico el pasado fin de semana a causa de “la imprudencia de un adolescente que circulaba en contrasentido”.

Este lunes 8 de abril, TVyNovelas informó a través de su cuenta de Instagram que el actor de ‘Lo que la vida me robó’ terminó en el hospital luego de presentar fuertes dolores en la zona “lumbar, hormigueo en el brazo derecho y un edema en el tobillo derecho”.

Roberto Tello rompe el silencio: lo que se sabe de su salud

Sin especificar la fecha en que ocurrió el accidente, la publicación refiere que “poco antes de la medianoche”, Roberto Tello fue dado de alta del nosocomio.

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Romualdo Brayan Donovan del Toro’, en ‘Una familia de diez’ (serie que puedes ver en ViX) rompió el silencio sobre su estado de salud.

"Solo fue el susto", dice Roberto Tello tras sufrir percance automovilístico.



“Afortunadamente solo fue el susto”, mencionó Roberto Tello sin dar detalles sobre el percance automovilístico.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño luego de que se hiciera público su accidente. “Muchas gracias por sus comentarios y sus bendiciones”, sentenció.