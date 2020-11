Yalitza Aparicio: de tímida debutante en los Oscar a una poderosa presencia en Latin GRAMMY

No ha sido un viaje fácil. La actriz mexicana Yalitza Aparicio está bajo los reflectores del mundo no solo gracias a su estreno como conductora de Latin GRAMMY este año, si no desde su nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagonista en la cinta Roma en 2018. Una nominación tan sorprendente como inesperada para una maestra de jardín de niños que hacía su debut en la pantalla grande.