"No tienen que disculparse": 5 famosos y sus puntos para defender a Yahritza y su Esencia

"Lo más importante es que somos humanos, es que estamos juntos como equipo, porque muchas veces este tipo de cosas nos dividen. No, no, no, estamos juntos en esto, no importa de dónde seamos. He viajado un chorro y me he dado cuenta que todos somos lo mismo, solo con diferentes culturas, diferentes tradiciones, somo una gran familia y nada, estas cosas pasan, ni modo" dijo a la prensa en un reciente encuentro con los medios en la Ciudad de México, reportó Cadena Multimedios.