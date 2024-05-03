Yahritza sorprende al posar como pocas veces con el cabello suelto: fotos

Video ¿Yahritza fue a terapia por culpa de sus 'haters'? La historia detrás de su última publicación

Yahritza, del grupo estadounidense de música regional mexicana, Yahritza y su Esencia, dejó a sus seguidores en redes sociales sorprendidos al mostrarse como pocas veces con el cabello suelto, al natural.

Yahritza sorprende con cambio de look

Con meses de distancia de la polémica que protagonizó por las declaraciones que, junto a sus hermanos, Armando y Jairo, hizo sobre la comida mexicana, la joven de 17años comienza a abrirse nuevamente camino entre el público.

El pasado 2 de mayo, la cantante de ‘Frágil’ publicó una serie de fotografías en las que aparece sin sus características trenzas.

En la primera de las tres fotografías, la cantante de ascendencia mexicana posa frente al espejo con un look deportivo y un gorro, dejando ver apenas una coleta de su larga cabellera.

Yahritza presume nuevo look. Imagen Yahritza/Instagram

En la siguiente imagen, la cantante ya aparece con la melena suelta, presumiendo rizos, mientras que en la última se puede ver por completo el nuevo look.

Yahritza no dio detalles sobre su cambio de imagen y se limitó a escribir como descripción de la publicación la siguiente frase: “Yo cambié mi mundo pa’ cumplirle al tuyo…”, fragmento de su nueva canción.

Las reacciones al cambio de look de Yahritza por parte de sus poco más de 900 mil seguidores.

“Lo hermosa que está con el cabello así”; “Chula con tu pelo al natural”; “Tu nuevo look me enamoro más”; “Con ese nuevo look, me encanta”, son algunos de los comentarios que se leen junto a la publicación.

A través de las fotografías que tanto revuelo han causado, Yahritza hace eco del lanzamiento de su más reciente sencillo ‘Tu orgullo’.