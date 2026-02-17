Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo hace inesperada revelación sobre su divorcio de Juan Collado La actriz se sinceró sobre su separación de Juan Collado y la manera en que ambos han sobrellevado la situación. “Me estoy reinventando paso a paso”, declaró.



Video ¿Yadhira Carrillo en depresión tras separación de Juan Collado? Ella responde cómo está

Yadhira Carrillo hizo inesperada revelación sobre su divorcio de Juan Collado. La actriz se separó del abogado en 2025 luego de casi 18 años juntos.

Durante una conversación con el programa ‘Hoy’, la protagonista de Los Hilos del Pasado habló abiertamente sobre su proceso de separación, dejando al descubierto que a casi un año, no ha firmado su divorcio.

“Fíjate que no (hemos firmado), y aparte nos llevamos muy bien y todo, sí”, expresó el 13 de febrero, asegurando que eran cosas que sabía "debían atenderse".

“Es algo, cosas que se tienen que atender, pero lo más bonito es siempre quedar buen y quedar bonito y siempre muy agradecidos por lo hermoso que fue todo, tan hermoso, que nos dimos tantas cosas bonitas, por todo el agradecimiento a él ya su familia que amo con el corazón, que los llevo aquí adentro y los llevaré toda la vida…”, reiteró.

A pesar de encontrarse separada, Yadhira Carrillo se dijo plena al recordar el compromiso que asumió por años como esposa de Juan Collado, con quien, según sus palabras, estuvo en las buenas y en las malas, haciendo referencia al tiempo que estuvo en prisión el abogado.

“Sí debemos ser muy congruentes con lo que decimos. Si te casas es para estar en las malas y en las buenas, pero más en las malas. Yo le decía a Juan: ‘No sé cuánto tiempo te dejen aquí, pero si son los años que sean no te preocupes, tenemos que estar y tenemos que aprender a estar contentos, voy a estar aquí contigo siempre’”, dijo.

La enfermedad de su hermana

Finalmente, Yadhira Carrillo habló del complicado 2025 que vivió, pues no solo enfrentó su separación sino también el diagnóstico de cáncer de su hermana. Aunque no dio detalles al respecto, aseguró estar “reinventándose”.