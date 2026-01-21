Laura Flores Yadhira Carrillo es hospitalizada: su amiga Laura Flores revela detalles Aunque el productor José Alberto Castro había declarado que Yadhira Carrillo tenía covid-19, ahora su amiga Laura Flores reveló el verdadero diagnóstico de la actriz.

Laura Flores ventiló que Yadhira Carrillo tuvo que ser hospitalizada por una fuerte infección en la garganta. Aunque José Alberto Castro había dicho que la actriz tenía covid-19, su amiga compartió que fue diagnosticada con influenza.

"Pobrecita, le dio influenza, está hospitalizada. Hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Sí está delicado", declaró la actriz en entrevista con Berenice Ortiz transmitida el 21 de enero.

Carrillo no acompañó al elenco de Los Hilos del Pasado la noche del viernes 16 de enero para ver el final en un lugar de la Ciudad de México, debido su estado de salud.

Por su parte, Laura compartió que a ella y a uno de sus hijos también les dio influenza en los Estados Unidos al llegar de sus vacaciones decembrinas, pero la actriz tuvo síntomas leves porque se había vacunado.

A través de su cuenta de Instagram, Yadhira Carrillo ha publicado fotografías de las muestras de cariño que ha recibido de parte de sus seguidoras en este complicado episodio de salud.

Yadhira Carrillo agradece las muestras de cariño. Imagen Yadhira Carrillo/Instagram

