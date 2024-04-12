Hija de Yadhira Carrillo en La Otra publica foto de ultrasonido: ¿está embarazada?

Video ¿Por qué los hijos de Lety Calderón no pasarán Navidad con su padre, si ya no está en la cárcel?

Yadhira Carrillo fue la protagonista de 'La Otra' en 2002; en dicha telenovela, uno de los personajes de la actriz era 'Cordelia', quien era mamá de ‘Natalia’, papel de Natasha Dupeyrón, quien ahora sorprendió con una foto de un ultrasonido.

¿’Hija’ de Yadhira Carrillo anunció embarazo?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz causó revuelo al publicar una imagen de un ultrasonido junto a la frase: “Tengo algo que contarles”.

Las palabras de Natasha Dupeyrón , de 32 años, hicieron creer a sus seguidores que podría estar esperando a su primer hijo; sin embargo, casi de inmediato, los usuarios se percataron que dentro del posteo estaba la imagen de un perrito.

Aunque no dio más detalles al respecto, las especulaciones aún así crecieron y es que los fans no saben si tiene una nueva mascota o si pronto su perrita tendrá cachorritos.

“Casi me da algo”, “Vas a ser abuela”, “Qué bonito tu perrhijo”, “Pensé que era real”, “Sí pensé que era bebé”, “Qué precioso”, señalaron en el hilo de comentarios.

Hija de Yadhira Carrillo en La Otra publica ultrasonido Imagen Instagram Natasha Dupeyrón



Tras desatar los rumores de embarazo, Natasha Dupeyrónpresumió que no está embarazada, luego de que en 2019 se casó con el actor y director Yago Muñoz en una íntima ceremonia en la Ciudad de México.

‘Hija’ de Yadhira Carrillo triunfa como actriz

Aunque comenzó su carrera de niña, la telenovela que catapultó la carrera de Natasha Dupeyrón fue 'La Otra', donde a sus 11 actuó con Yadhira Carrillo y Juan Soler.

Después de trabajar junto a Ernesto Alonso, la actriz siguió con su carrera y formó parta de grandes producciones, como ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘Rebelde’, ‘Contra viento y marea’, ‘Verano de amor’, ‘Miss XV’, ‘Qué pobres tan ricos’ y ‘Lola, érase una vez’.

Ese último proyecto cambió su vida, ya que fue ahí cuando conoció a su esposo; aunque no se sabe si ahí se dio el flechazo, sí fue la primera vez que coincidieron en una telenovela.

En los últimos años, Natasha Dupeyrón ha centrado su carrera en cine y series para plataformas de streaming.