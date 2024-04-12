Yadhira Carrillo

Hija de Yadhira Carrillo en La Otra publica foto de ultrasonido: ¿está embarazada?

La actriz, quien dio vida a la hija de Yadhira Carrillo en La Otra, sorprendió al compartir en Instagram una foto de un ultrasonido y el mensaje "Tengo algo que contarles", hecho que desató reacciones y preguntas de sus seguidores.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video ¿Por qué los hijos de Lety Calderón no pasarán Navidad con su padre, si ya no está en la cárcel?

Yadhira Carrillo fue la protagonista de 'La Otra' en 2002; en dicha telenovela, uno de los personajes de la actriz era 'Cordelia', quien era mamá de ‘Natalia’, papel de Natasha Dupeyrón, quien ahora sorprendió con una foto de un ultrasonido.

¿’Hija’ de Yadhira Carrillo anunció embarazo?

PUBLICIDAD

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz causó revuelo al publicar una imagen de un ultrasonido junto a la frase: “Tengo algo que contarles”.

Las palabras de Natasha Dupeyrón , de 32 años, hicieron creer a sus seguidores que podría estar esperando a su primer hijo; sin embargo, casi de inmediato, los usuarios se percataron que dentro del posteo estaba la imagen de un perrito.

Más sobre Yadhira Carrillo

Ventilan exigencias de “Yadhirita” Carrillo al grabar: Jacqueline Andere dice que era “muy especial”
0:55

Ventilan exigencias de “Yadhirita” Carrillo al grabar: Jacqueline Andere dice que era “muy especial”

Univision Famosos
Yadhira Carrillo dijo que estará "pegada" a Juan Collado, pero se confirmaría nuevo romance de él
2 mins

Yadhira Carrillo dijo que estará "pegada" a Juan Collado, pero se confirmaría nuevo romance de él

Univision Famosos
Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos
2 mins

Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos

Univision Famosos
Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"
0:49

Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"

Univision Famosos
Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo
2 mins

Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo

Univision Famosos
Tras ruptura con Yadhira, Juan Collado y Lety Calderón pasarían las vacaciones de verano juntos
0:55

Tras ruptura con Yadhira, Juan Collado y Lety Calderón pasarían las vacaciones de verano juntos

Univision Famosos
Yadhira Carrillo y Juan Collado sí están separados: hermano del abogado lo confirma
2 mins

Yadhira Carrillo y Juan Collado sí están separados: hermano del abogado lo confirma

Univision Famosos
¿Yadhira Carrillo confirma separación? Revela que ella y Juan Collado van “por caminos distintos”
1:05

¿Yadhira Carrillo confirma separación? Revela que ella y Juan Collado van “por caminos distintos”

Univision Famosos
Natasha Dupeyrón interpretará a la icónica villana de Cynthia Klitbo en 'Los Hilos del Destino'
13 fotos

Natasha Dupeyrón interpretará a la icónica villana de Cynthia Klitbo en 'Los Hilos del Destino'

Univision Famosos
Yadhira Carrillo responde con piropo a declaraciones de Lety Calderón sobre su regreso a la TV
1:10

Yadhira Carrillo responde con piropo a declaraciones de Lety Calderón sobre su regreso a la TV

Univision Famosos

Aunque no dio más detalles al respecto, las especulaciones aún así crecieron y es que los fans no saben si tiene una nueva mascota o si pronto su perrita tendrá cachorritos.

“Casi me da algo”, “Vas a ser abuela”, “Qué bonito tu perrhijo”, “Pensé que era real”, “Sí pensé que era bebé”, “Qué precioso”, señalaron en el hilo de comentarios.

Hija de Yadhira Carrillo en La Otra publica ultrasonido
Hija de Yadhira Carrillo en La Otra publica ultrasonido
Imagen Instagram Natasha Dupeyrón


Tras desatar los rumores de embarazo, Natasha Dupeyrónpresumió que no está embarazada, luego de que en 2019 se casó con el actor y director Yago Muñoz en una íntima ceremonia en la Ciudad de México.

‘Hija’ de Yadhira Carrillo triunfa como actriz

Aunque comenzó su carrera de niña, la telenovela que catapultó la carrera de Natasha Dupeyrón fue 'La Otra', donde a sus 11 actuó con Yadhira Carrillo y Juan Soler.

Después de trabajar junto a Ernesto Alonso, la actriz siguió con su carrera y formó parta de grandes producciones, como ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘Rebelde’, ‘Contra viento y marea’, ‘Verano de amor’, ‘Miss XV’, ‘Qué pobres tan ricos’ y ‘Lola, érase una vez’.

Ese último proyecto cambió su vida, ya que fue ahí cuando conoció a su esposo; aunque no se sabe si ahí se dio el flechazo, sí fue la primera vez que coincidieron en una telenovela.

PUBLICIDAD

En los últimos años, Natasha Dupeyrón ha centrado su carrera en cine y series para plataformas de streaming.

En 2019, acaparó los titulares por su íntima boda con Yago Muñoz y aunque son muy herméticos en su relación, tres años después enfrentaron rumores de crisis, los cuales publicó la revista TVNotas y hasta el momento se desconoce el rumbo qu tomó su relación.

Relacionados:
Yadhira CarrilloFamososCelebridadesEscándalo de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD