Ximena Navarrete estrena look en su cuarto mes de embarazo: ahora es mucho más rubia

Cinco días después de anunciar su nuevo embarazo, Ximena Navarrete reveló el sexo de su bebé: está esperando un niño, quien está creciendo bastante rápido en su pancita.

Prueba de ello es el evidente cambio de tamaño que ha experimentado su ‘baby bump’ en las últimas tres semanas. Sin embargo, no sólo su pancita de embarazada se ha transformado, Navarrete también cambió de look.

El cambio de look de Ximena Navarrete durante su embarazo: foto



La Miss Universo 2010 está disfrutando de su cuarto mes de embarazo, tiempo en el que decidió viajar a Guadalajara, para cambiar de look.

Ximena puso su pelo en manos del estilista Pepe Gutiérrez, quien le ayudó a despedirse de su melena castaña oscura.

Tras una sesión de teñido, Navarrete ahora presume un balayage en donde el color rubio protagoniza su cabello. Con este nuevo look, la reina de belleza de 34 años aprovechó para también presumir su bella ‘baby bump’.

El proceso de su cambio de look y el resultado final lo compartió en un reel fijo en su perfil de esta red social, en el cual varios de sus seguidores elogiaron su nuevo tono de pelo.

“¡¡Muy guapa como siempre!!”; “Super guapísima Ximee. ¡Me encantó tu nuevo look!; “Hermosa Xime”, escribieron varios de sus fans.



Sin embargo, también hubo algunos internautas que se preocuparon por su cambio de look, algunos la cuestionaron por teñirse el pelo estando embarazada y otros aseguraron que esto le podría hacer daño al bebé.

“Es peligroso que te tiñas el cabello embarazada”; “¿Los químicos para el cabello no afectan tu estado?”; “Pero no te pintes el cabello embarazada, es malo para el bebé”; “Si tienes náuseas más tarde no te preguntes por qué. Fue el peróxido...”

Por el momento, Ximena Navarrete no ha respondido estás críticas. No obstante, realmente no es la primera vez que la señalan por teñirse el pelo estando embarazada.

En octubre de 2021, cuando estaba en la semana 30 del embarazo de su bebé Xime, la ex Miss Universo también se pintó el pelo y recibió una ola de críticas.

En ese entonces, Ximena dejó en claro que nunca haría algo que dañara a su bebé o a su embarazo.Asimismo, destacó que los tintes que utiliza su estilista Pepe Gutiérrez (quien igualmente le pintó su pelo en este 2022) son de una “excelente calidad, libres de amoníacos y otros químicos”.

Tal vez en esta ocasión, Ximena vuelva a explicar en sus historias de Instagram que ni su bebé ni su embarazo corrieron peligro con este cambio de look o simplemente ignore las críticas relacionadas con este tema.

Y a ti, ¿qué te pareció su cambio de look? ¿Te sorprendió lo mucho que ha crecido su pancita?