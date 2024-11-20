Ximena Navarrete está embarazada de su tercer hijo: muestra su pancita en tierno video

Ximena Navarrete anunció que está embarazada de su tercer hijo, fruto de su matrimonio con el político mexicano Juan Carlos Valladares.

Este miércoles 20 de noviembre, la exMiss Universo compartió un video en el que por primera vez mostró su ‘baby bump’. En el clip, la famosa se dejó ver tomada de la mano de su esposo y su hija, mientras Juan Carlos llevaba en sus brazos a su hijo.

PUBLICIDAD

“One more to adore (uno más para adorar), el amor se multiplica”, escribió al pie de las imágenes que publicó en Instagram, mismas que acompañó del emoji de un corazón blanco y la canción ‘Dreaming of You’, de Selena Quintanilla.

Así anunció Ximena Navarrete su tercer embarazo. Imagen Ximena Navarrete / Instagram



Ximena Navarrete no reveló si el tercer hijo que espera se trata de un niño o una niña ni mucho menos ventiló cuántas semanas de embarazo tiene. Sin embargo, tanto ella como su esposo intercambiaron amorosos mensajes ante la revelación de la próxima llegada de su bebé.

“Los amo con todo mi corazón”, expresó Juan Carlos Valladares en la sección de comentarios de la publicación de la exreina de belleza. “Te amo mi amor”, respondió ella.

Ximena Navarrete mostró por primera vez su 'baby bump'. Imagen Ximena Navarrete / Instagram

Ximana Navarrete enfrentó dura perdida antes de convertirse en mamá

En 2018, Ximena Navarrete sufrió la pérdida de su primer bebé cuando tenía 15 semanas de gestación. La actriz de ‘La Tempestad’ (telenovela que puedes ver en ViX) dio detalles de esta situación hasta julio de 2021 durante una transmisión de Instagram.

"Me embaracé y perdí al bebé que estaba esperando, era niño; lo perdí a las 15 semanas. Me hicieron una biopsia cuando todavía el bebé estaba vivo, y nos pudimos enterar que tenía una trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”, explicó.

PUBLICIDAD

Luego de varios intentos por convertirse en mamá y de someterse a un exitoso tratamiento de fecundación in vitro, tras descubrir que tenía problemas de fertilidad, Ximena Navarrete debutó como mamá con el nacimiento de ‘Ximenita’, el 8 de diciembre de 2021, mientras que Juan Carlos, su segundo hijo, nació el 31 de marzo de 2023.