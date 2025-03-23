Ximena Navarrete revela por qué no dice cuántas semanas de embarazo tiene: espera tercer bebé

Video Ximena Navarrete revive uno de sus grandes miedos tras anunciar embarazo: “Había muchas malformaciones”

Ximena Navarrete contestó a sus fans la razón para no decir cuántas semanas tiene de embarazo.

A finales de noviembre de 2024, la exreina de belleza reveló que ya esperaba su tercer bebé junto a su esposo Juan Carlos Valladares.

Sin embargo, a la fecha son pocos los detalles que la también actriz ha querido compartir acerca de su estado de gestación y de la criatura.

¿Cuánto tiene Ximena Navarrete de embarazo?

La modelo de 37 años, quien ya es madre de dos, contestó a sus seguidores el motivo por el que no quiere hacer públicas las semanas de embarazo que ya tiene.

"Este embarazo no les he contado en ningún momento cuántas semanas tengo exactamente. Muchas de ustedes quieren comparar tamaños de panza, y ya que todo es comparar y comparar en redes preferí mantenerlo así", aclaró la tapatía, según consignó el portal de la revista Hola! USA este 21 de marzo.

" Cada cuerpo es distinto, cada panza es distinta y cada bebé nace de diferente peso", agregó, "todo es válido".

Lo que se sabe sobre el tercer bebé de Ximena Navarrete

En cuanto a la fecha de nacimiento de su bebé, la jalisciense tampoco ha dado detalles.

Lo que sí es certero es que tendrá un niño, según lo que reveló en diciembre pasado cuando realizó el 'gender reveal' (la revelación de género).

En 2018, Ximena Navarrete sufrió la pérdida de su primer bebé cuando tenía 15 semanas de gestación.

Luego, debutó como mamá con el nacimiento de 'Ximenita' el 8 de diciembre de 2021, mientras que Juan Carlos, su segundo hijo, nació el 31 de marzo de 2023.