Nace bebé de Ximena Navarrete: sorprende con las primeras fotos de su hijo recién nacido
La ex Miss Universo se convirtió en madre por tercera ocasión este martes 20 de mayo. La noticia fue confirmada por ella misma en sus redes sociales.
Ximena Navarrete y su esposo, Juan Carlos Valladares, se convirtieron en padres este martes 20 de mayo.
La noticia del nacimiento de su tercer hijo fue confirmada en Instagram, donde la actriz de ‘La Tempestad’ sorprendió al compartir las primeras fotos de su hijo recién nacido, que acompañó de un amoroso mensaje.
“¡¡¡Bienvenido mi niño te amamos desde siempre!!! Bebé… llegaste a completar nuestra familia y hacer que nuestro corazón crezca”, escribió la exMiss Universo.
“¡¡¡53 centímetros y 4.100 gramos (9 libras) de puro amor!!! Santiago Valladares Navarrete. 20 Mayo 2025 (Santi nació de 38 semanas y 4 días)”, agregó en su publicación.
Previo a dar a conocer el nacimiento de Santiago, su tercer hijo, Ximena Navarrete dio pistas de que en cualquier momento podía nacer su bebé, pues desde muy temprano anunció que pronto se convertirían en cinco.
“Hoy tempranito… listos para ser 5”, escribió la también modelo.
¿Cuántos hijos tiene Ximena Navarrete y quiénes son?
El 8 de diciembre de 2021, Ximena Navarrete debutó como mamá con el nacimiento de ‘Ximenita’, mientras que el pequeño Juan Carlos llegó a su vida el 31 de marzo de 2023.
A la familia de ahora cinco integrantes se sumó el pequeño Santiago, quien llegó al mundo este 20 de mayo.
Tres años antes de debutar en la maternidad, la intérprete de 37 años sufrió la pérdida de su primer bebé cuando solamente tenía 15 semanas de gestación.
Los tres hijos de Ximena Navarrete son fruto de su matrimonio con Juan Carlos Valladares, con quien se casó hace 8 años.