Ximena Navarrete

Nace bebé de Ximena Navarrete: sorprende con las primeras fotos de su hijo recién nacido

La ex Miss Universo se convirtió en madre por tercera ocasión este martes 20 de mayo. La noticia fue confirmada por ella misma en sus redes sociales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video El ritual con el que Ximena Navarrete celebró su embarazo: mira en qué consistió su 'baby blessing'

Ximena Navarrete y su esposo, Juan Carlos Valladares, se convirtieron en padres este martes 20 de mayo.

La noticia del nacimiento de su tercer hijo fue confirmada en Instagram, donde la actriz de ‘La Tempestad’ sorprendió al compartir las primeras fotos de su hijo recién nacido, que acompañó de un amoroso mensaje.

PUBLICIDAD

“¡¡¡Bienvenido mi niño te amamos desde siempre!!! Bebé… llegaste a completar nuestra familia y hacer que nuestro corazón crezca”, escribió la exMiss Universo.

Así anunció el nacimiento de Santiago, su tercer bebé.
Así anunció el nacimiento de Santiago, su tercer bebé.
Imagen Ximena Navarrete / Instagram

Más sobre Ximena Navarrete

Ximena Navarrete revela por qué no dice cuántas semanas de embarazo tiene: espera tercer bebé
1 mins

Ximena Navarrete revela por qué no dice cuántas semanas de embarazo tiene: espera tercer bebé

Univision Famosos
Ximena Navarrete está embarazada de su tercer hijo: muestra su pancita en tierno video
2 mins

Ximena Navarrete está embarazada de su tercer hijo: muestra su pancita en tierno video

Univision Famosos
Ximena Navarrete celebra el bautizo de su hijo: famoso piloto de la Fórmula 1 fue el padrino
1 mins

Ximena Navarrete celebra el bautizo de su hijo: famoso piloto de la Fórmula 1 fue el padrino

Univision Famosos
Ximena Navarrete arremete contra mujer que llamó “escuincle feo” a su bebé
2 mins

Ximena Navarrete arremete contra mujer que llamó “escuincle feo” a su bebé

Univision Famosos
Famosas que perdieron bebés estando embarazadas: no pudieron conocer a sus retoños
6 mins

Famosas que perdieron bebés estando embarazadas: no pudieron conocer a sus retoños

Univision Famosos
‘Blessingway’: algunas famosas hacen este ritual en vez de un ‘baby shower’, ¿qué es?
2 mins

‘Blessingway’: algunas famosas hacen este ritual en vez de un ‘baby shower’, ¿qué es?

Univision Famosos
Bebés de famosos que han nacido en lo que va del 2023 (y los que llegarán en próximos meses)
6 mins

Bebés de famosos que han nacido en lo que va del 2023 (y los que llegarán en próximos meses)

Univision Famosos
Ximena Navarrete responde a quienes le cuestionan la manera de criar a su hijo recién nacido
2 mins

Ximena Navarrete responde a quienes le cuestionan la manera de criar a su hijo recién nacido

Univision Famosos
Ximena Navarrete ya es mamá: así presentó a Juan Carlos, su segundo hijo
1 mins

Ximena Navarrete ya es mamá: así presentó a Juan Carlos, su segundo hijo

Univision Famosos
Ximena Navarrete presume cuánto ha crecido su pancita de embarazo: fans dicen se ve preciosa
3 mins

Ximena Navarrete presume cuánto ha crecido su pancita de embarazo: fans dicen se ve preciosa

Univision Famosos


“¡¡¡53 centímetros y 4.100 gramos (9 libras) de puro amor!!! Santiago Valladares Navarrete. 20 Mayo 2025 (Santi nació de 38 semanas y 4 días)”, agregó en su publicación.

Previo a dar a conocer el nacimiento de Santiago, su tercer hijo, Ximena Navarrete dio pistas de que en cualquier momento podía nacer su bebé, pues desde muy temprano anunció que pronto se convertirían en cinco.

“Hoy tempranito… listos para ser 5”, escribió la también modelo.

La ex Miss Universo dio pistas del nacimiento de su bebé la mañana del 20 de mayo.
La ex Miss Universo dio pistas del nacimiento de su bebé la mañana del 20 de mayo.
Imagen Ximena Navarrete / Instagram

¿Cuántos hijos tiene Ximena Navarrete y quiénes son?

El 8 de diciembre de 2021, Ximena Navarrete debutó como mamá con el nacimiento de ‘Ximenita’, mientras que el pequeño Juan Carlos llegó a su vida el 31 de marzo de 2023.

A la familia de ahora cinco integrantes se sumó el pequeño Santiago, quien llegó al mundo este 20 de mayo.

Tres años antes de debutar en la maternidad, la intérprete de 37 años sufrió la pérdida de su primer bebé cuando solamente tenía 15 semanas de gestación.

Los tres hijos de Ximena Navarrete son fruto de su matrimonio con Juan Carlos Valladares, con quien se casó hace 8 años.


Relacionados:
Ximena NavarreteBebés famososHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD