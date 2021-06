Wisin y su esposa confirman que esperan un cuarto bebé (ya saben el nombre y sexo)

En la publicación contaron que Yomaira Ortiz ya tiene 5 meses de embarazo y que el bebé será varón y llevará por nombre Daniel. "Fue un momento de verdad que no me lo esperaba. Hacía poco que yo acababa de entregarle a Dios la situación de decirle: 'Mira, ya no te voy a pedir más tener bebés o reclamar'. Con la situación de Victoria siempre me iba a faltar ella. Así que cuando vi el positivo, dejé caer la prueba y me quedé... Llamé a mi hermana, mi amiga estaba conmigo y yo decía '¿qué es esto, es real?' Escribí a mi ginecóloga que ya me dijo '¡felicidades!'", narró la esposa del cantante.