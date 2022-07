Wisin confiesa que la muerte de su bebé al mes de nacida es una herida que “nunca cicatriza”

Wisin contó, en octubre de 2016 en El Gordo y La Flaca, cómo fue que decidió apoyar a su esposa: "Te confieso que pensé en el aborto, en el caso mío, ella muy valientemene me dice: 'No, yo no soy quién para apagarle su vida a nadie'. Ahí entendí que Dios lo que estaba tratando era de enseñarme, de que madurara, a veces de las cosas negativas uno aprende".