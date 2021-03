Yandel responde si está distanciado de Wisin por no invitarlo ni mencionarlo en Premio Lo Nuestro 2021

Yandel habló para El Gordo y La Flaca sobre el reconocimiento ofrecido a Wisin en la pasada entrega de Premio Lo Nuestro , donde recibió el galardón a La Excelencia por su trayectoria y aportes a la música, evento al cual no fue invitado por su colega. Tampoco escuchó su nombre en la lista de agradecimientos que hizo Juan Luis Morera Luna , el verdadero nombre de Wisin, esa noche.

A un mes de lo ocurrido, Gelena Solano platicó con Yandel sobre su sentir ante la forma de actuar de Wisin y esto fue lo que respondió: “Ahh bendito, no. Mira, de verdad que yo esa misma noche lo llamé y él me pidió disculpas . Nosotros somos personas que nos amamos mucho y ya como que el orgullo siempre nosotros lo pateamos para un lado. Si se le olvidó pues…. (y solo se limitó a alzar los hombros)”.

Ante la pregunta de que si fue tal el enojo que hasta apagó el teléfono, con una carcajada Yandel negó que eso fuera cierto: “No, eso no fue por él, pero sí todos me hablaban para preguntarme, pero nada, tranquilo. Nosotros somos familia y siempre con las mejores vibras. No somos perfectos, ¿me entiendes?”.