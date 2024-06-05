Vinculan a William Levy en presunta estafa de más de 200 mil dólares: esto se sabe

Video Revelan lo que a William Levy le estaría “realmente afectando” de la separación de Elizabeth Gutiérrez

William Levy podría ser llamado a declarar ante la Corte de Justicia de España en cuanto ponga un pie en el país europeo.

Según reportes del periodista Alex Rodríguez, una mujer que dice ser la presidenta de su club de fans estaría utilizando el nombre del actor para pedir dinero a cambio de tener encuentros con él.

Lo que se sabe de la presunta estafa

Se dice que el presunto fraude ascendería a más de 200 mil dólares, por lo que el exesposo de Elizabeth Gutiérrez sería llamado a declarar como testigo para deslindar responsabilidades.

“La corte de justicia española podría hacer que comparezca ante un juez en calidad de testigo. Según documentos, una mujer que dice ser su presidenta de club de fans estaría utilizando su nombre para defraudar a otros fanáticos, que estarían pagando dinero para tener un encuentro con el actor que nunca llega”, declaró Alex Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda! este 4 de junio.

El periodista contactó a la presunta presidenta del club de fans de William Levy, quien se negó a hablar sobre las acusaciones en su contra.

“Lo único que tengo que decir es que ni voy a hablar de William ni voy a hablar de nadie. Que hay demanda, perfecto. Que se han unido tal, perfecto. Vamos a los juzgados y cuando esté el fallo, entonces hablamos”, dijo.