William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Video William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

William Levy puso fin a los rumores sobre un supuesto regreso con Elizabeth Gutiérrez. Las especulaciones habían tomado fuerza luego de que fueran captados conviviendo como familia una semana antes de su polémico arresto en Florida.

En entrevista con el paparazzo Jordi Martin, publicada este 11 de junio en su canal de YouTube, el actor se refirió a su relación con la madre de sus hijos, por quien, aseguró, existe mucho respeto.

“Hombre eso es una cosa absurda…”, respondió tajante ante la pregunta del colaborador de El Gordo y La Flaca sobre una supuesta reconciliación.

Sin entrar en detalles, William Levy pidió frenar los rumores sobre su vida personal, ya que, según dijo, sus hijos han estado “por medio de todo”.

“Paremos esto, estas cosas de que si volvimos o no volvimos, por favor. O sea, hay respeto por mis chicos, respeto por la familia. O sea, hay niños que estuvieron por medio de todo esto, o sea, no jodas… La gente tiene que parar con este juego, ya, o sea de verdad que sí”, objetó.

William Levy está "abierto al amor"

Pese a encontrarse separado de Elizabeth Gutiérrez desde 2024, William Levy negó sentirse “desafortunado en el amor". Incluso, aseguró que está en una etapa en la que se encuentra abierto al amor y listo para "ver quién viene".

“No, no, para nada (soy desafortunado en el amor). Me siento una persona afortunada en todos los sentidos. No me siento desafortunado, me siento afortunado de poder también tener tiempo para mí, ¿sabes? Tener (tiempo) para mí, para mis hijos, para mi carrera, para mis cosas. Me siento en una etapa muy bien en mi carrera, profesionalmente me siento en una etapa muy muy bien. Personalmente, como padre, tengo tiempo para estar con ellos todo el tiempo”.

“Estoy en una etapa donde estoy buscando el amor. Ya va a entrar alguien. Vamos a ver quién viene (…) estoy abierto al amor, sí, cuando venga, mientras yo estoy enfocado en lo mío, en mis éxitos, en mis hijos, en mi carrera (…) ya vendrá alguien, ya vendrá en su momento”, expresó luego de señalar que desde hace algunos años trata de dividir su tiempo entre “6 meses de trabajo” y 6 meses de descanso para estar con sus hijos.

Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación "definitiva" de William Levy el 9 de abril de 2024 a través de la revista HOLA! USA.