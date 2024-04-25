Niurka acusa supuestas infidelidades de William Levy: se le hace “mustio” que ‘Ely’ Gutiérrez se queje

Video El video con el que Samadhi Zendejas dejaría evidencia de su estado tras rumores de embarazo

Niurka Marcos opinó sobre la polémica que rodea a William Levy y Elizabeth Gutiérrez después de que confirmaron su separación tras 20 años de relación y dos hijos en común, Christopher y Kailey.

Niurka acusa supuestas infidelidades de William Levy

PUBLICIDAD

La vedette acusó supuestas infidelidades de su compatriota e hizo referencia a la grabación en la que la policía acude a la residencia de la expareja en Florida en medio de un “altercado doméstico”, en el que Elizabeth Gutiérrez y su hija aseguran que dentro de la casa estaba William con otra mujer.

"Oye, William siempre le ha puesto los cuernos, no sé cuál es la novedad, ¿que la agarró dentro de su casa? pues él mismos lo dijo o lo demostró en el video: su esposa y su hija afuera y su amante adentro. Eso es lo que lo representa a él, la imagen dice más que mil palabras", dijo en la entrevista publicada por el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’ este 25 de abril.

Sobre las dos décadas de relación que Elizabeth estuvo junto William pese a las supuestas infidelidades, Niurka Marcos aseguró que se le hace “mustio” que la actriz se “queje” después de tanto tiempo.

"Ella ha aguantado mucho porque ha querido, porque nadie la ha obligado, nadie la ha obligado y ella que puede, además, tiene todo el derecho de aguantar si quiere, pero ahora no te quejes de lo que vienes aguantando un chin... de años, se me hace demasiado mustio, ¡qué hueva!", expresó.

La cubana desaprobó que la expareja involucre a sus hijos en la polémica ruptura y recordó lo que el mayor de sus hijos le dijo cuando les anunció que se separaría del productor Juan Osorio.

"Es horrible (que involucren a sus hijos). Cuando yo dejé a Juan (Osorio) mi hijo Kiko, me mira y me dice 'mamá, ¿y de qué vamos a vivir?'. Por qué yo nunca le dije a mi hijo que el billete más grande que entraba a la casa era de mi carrera, de mis fechas, y saben que le contesté 'del trabajo de mamá, solo dame la oportunidad de demostrarte que yo también soy fuerte y poderosa y que voy a trabajar duro para sacarlos adelante'. No le envenené el alma, pero le dije una realidad, 'de trabajar, papito', porque él creía que nos mantenía Juan", recordó.

PUBLICIDAD

Finalmente, Niurka dijo desconocer la situación de Elizabeth Gutiérrez; sin embargo, hizo hincapié en las supuestas infidelidades de William Levy.

"No sé si él la mantiene tampoco me importa, lo que sí es información pública, abierta y que todos podemos hablar porque está en todos lados es que le ha puesto 50 millones de cuernos y ella ahí", declaró.