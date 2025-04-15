William Levy

William Levy arrestado: se habría negado a pagar “exorbitante” cuenta de restaurante

El actor fue arrestado en el condado de Broward el lunes 14 de abril. Al cubano se le imputaron dos cargos por los que no tendría derecho a fianza. Sin embargo, nuevos reportes sugieren que quedo en liberad este martes.

Por:Elizabeth González
Video William Levy arrestado: los cargos que le imputan y por qué no tendría derecho a fianza

William Levy fue arrestado en el condado de Broward el lunes 14 de abril. Al actor se le imputaron dos cargos, uno por “intoxicación desordenada en lugar público y disturbios” y otro por “invasión de propiedad privada”.

Según contó una fuente a People en Español, el arresto del actor habría ocurrido poco después de que, supuestamente, se negara a pagar la cuenta de un restaurante.

“Él estaba compartiendo con los padres de los amiguitos de su hijo y estaban en un restaurante que se llama Baires Grill, William les invitó una ronda de tragos (…) Cuando vino la cuenta, no sé la cantidad exacta, pero fue una cifra exorbitante, él dijo que no iba a pagar; él había pagado una ronda de tragos como para cien personas”, narró el informante.

De acuerdo con la publicación, el disturbio se habría hecho mayor cuando William Levy supuestamente “empujó” a una persona que intentó intervenir en la discusión que sostenía con su mánager, por lo que se le habría solicitado que desalojara el restaurante.

“Le pidieron a William que saliera del lugar y se le quedó el celular en la mesa, cuando regresó por el celular llamaron a la policía y (cuando) salió del lugar lo arrestaron”, explicó la fuente, subrayando que “este incidente no tuvo nada que ver con Elizabeth Gutiérrez”.

William Levy ya habría sido liberado

Aunque se reportó que William Levy no tendría derecho a fianza, la revista ¡HOLA! México publicó que el actor de ‘Sortilegio’ había sido “liberado” a “tempranas horas de la mañana” de este martes 15 de abril luego de que “estuvo recluido toda la noche en un centro de detenciones”.

De acuerdo con People en Español, William Levy habría recuperado su libertad luego de comparecer este 15 de abril ante un juez en el condado de Broward, que le habría impuesto una fianza de 250 dólares por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

Así compareció William Levy esta mañana ante un juez en el condado de Broward.
Así compareció William Levy esta mañana ante un juez en el condado de Broward.
Imagen Mezcalent


La periodista Mandy Fridmann ventiló en Instagram un video en el que se le puede ver al cubano vestido con el uniforme marrón de preso, al mismo tiempo en que está esposado de pies y manos.

Contrario a lo reportado por ¡HOLA! México y People en Español, Oscar Petit, colaborador de El Gordo y La Flaca, que se encontraba a las afueras de la prisión, informó que William Levy seguía en encerrado.

“Hasta este momento, no ha sido puesto en libertad pues esta cárcel tiene entre sus protocolos que la persona que esté arrestada ahí, y que esté bajo la intoxicación, tiene que estar presentando 0.05 de nivel de alcohol en la sangre para poder ser liberado o cuando la persona pueda manejar o manifestarse de manera púbica bien y no erráticamente”, explicó.

William LevyEscándalos de famososArrestosFamosos

