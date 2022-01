Will Smith celebró los 85 años de su mamá con una fiesta muy latina: bailaron toda la noche

Will Smith, uno de los actores favoritos de Hollywood, se ha caracterizado por ser una de las celebridades que más se hace presente en sus redes sociales para estar cerca de sus seguidores.

En esta ocasión, el aclamado actor dejó a todos sus fanáticos sorprendidos al dejarse ver en su faceta como hijo, junto a su mamá Caroline Bright, quien celebró su cumpleaños número 85 de una manera muy especial.

Will Smith y la admiración por su mamá

El pasado 9 de noviembre Will Smith lanzó, en Estados Unidos, su autobiografía titulada ‘Will’, en donde manifiesta la admiración que siente por su mamá.

Incluso, en un extracto del libro publicado a inicios de noviembre por la revista ‘People’, señaló que pensó en vengar a su mamá ante la actitud agresiva de su papá contra ella.

"En todo lo que he hecho desde entonces, los premios y los elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por no haber actuado ese día. Por fallarle en ese momento. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde", escribió el actor

El emotivo baile de Will Smith

El actor publicó, en su cuenta de Instagram, el divertido baile de la celebración de cumpleaños de su mamá.

Se movieron al ritmo de la canción ‘I Wanna Dance Whit Somebody’, de la fallecida intérprete Whitney Houston.

Ambos se muestran muy alegres y tomándose de las manos para bailar con gran destreza.

El momento fue aplaudido por sus seguidores, pues la publicación ya acumula más de 3 millones de corazones en la red social.

“¡85 hoy! Feliz cumpleaños, mamá. Bailemos hasta llegar a los 100″, escribió Will Smith junto al video.



La hija del actor, Willow Smith, también publicó un video del momento tierno momento que compartió su papá junto a su abuela.