‘King Richard’: la historia real detrás de la película y los oscuros secretos que no mostró

Los métodos de Richard Williams fueron cuestionados durante la etapa temprana de la carrera de las tenistas, ya que, según un perfil realizado por The New Yorker, no solo exigía el alto rendimiento en la cancha de tenis, sino llegaba al extremo prohibiéndole a sus hijas tener citas e incluso rompía sus muñecas para “evitar que tuvieran deseos de tener hijos”. Otras investigaciones periodísticas también acusaron a Richard Williams de “controlar la narrativa” de la historia de sus hijas para presentarlas como un caso de éxito, a pesar de sus exigencias.