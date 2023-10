Wendy Guevara estalla contra la periodista Ana María Alvarado: “Es bien argüendera”

“¿Qué opinas sobre que Ana María Alvarado pidió no ver tu programa?”, la cuestionaron los internautas. “¿Quién es Ana María Alvarado? ¿Qué dijo de mi reality? No sé quien sea, pero puede haber gente que le guste y hay gente que no. A mí no me gustan algunos programas y no me tiene que gustar”, respondió tajante el pasado 11 de octubre.