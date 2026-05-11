Famosos Vocalista de ‘El Recodo’ da a conocer importante noticia sobre la desaparición de su sobrino de 11 años Ricky Yocupicio recurrió a su cuenta de Instagram para brindar una actualización acerca de la búsqueda de Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, quien presuntamente había sido “sustraído de su domicilio” por “su madre”.



Video Vocalista de la Banda El Recodo pide ayuda para localizar a su sobrino de 11 años

Rocky Yocupicio, vocalista de ‘Banda El Recodo de Cruz Lizarraga’, dio una importante noticia sobre la desaparición de su sobrino, de apenas 11 años.

Días atrás, el cantante solicitó públicamente apoyo para que pudieran dar con el paradero de Jesús Gabriel Yocupicio Orantes pues lo habían visto por última vez el 30 de abril.

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Él difundió la ficha de rastreo emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la cual contenía los datos necesarios para identificar al menor.

“Mi gente de Hermosillo, mi gente de todo México, ayúdenme a localizar a mi sobrino”, escribió él en un ‘post’ de Instagram.

Ricky Yocupicio compartió estos mensajes. Imagen Ricky Yocupicio/Instagram

Localizan a sobrino de vocalista de ‘El Recodo’

Luego de horas de incertidumbre, el propio Rocky Yocupicio informó por medio de la misma red social que finalmente hallaron al niño.

“A todos los medios de comunicación, amigos y familiares, colegas y público en general, les agradezco la ayuda de difusión para encontrar a mi sobrino, ¡ya se localizó!”, indicó.

Rocky Yocupicio informó que su sobrino fue localizado. Imagen Rocky Yocupicio/Instagram

El intérprete no brindó detalles al respecto del estado de salud o condición de Jesús Gabriel. Tampoco puntualizó dónde lo ubicaron o con quién.

Previamente, él había asegurado que cuando ocurrió el siniestro, las autoridades “no le dieron la atención debida a mi hermano” para resolverlo.

“Ha recibido violencia de género y discriminación por ser el padre”, igualmente acusó, aunque sin entrar en pormenores.

Posteriormente, la Alerta Amber generada para el preadolescente permitió conocer que, alegadamente, él había sido “sustraído de su domicilio” por “su madre”.

“Hasta el momento se desconoce su paradero, por lo anterior, se considera que la integridad física de la persona ausente pudiera encontrarse en peligro”, se leía en el documento.