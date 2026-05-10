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Maluma espera segundo bebé con Susana Gómez: la foto con la que diría si es niño o niña

Maluma sorprendió a sus seguidores en pleno Día de las Madres al confirmar que está en la espera de su segundo bebé con Susana Gómez. Así reveló el colombiano que se convertirá en papá de nueva cuenta.

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Por:Sergio Humberto Navarro
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Video ¡Maluma debutará como padre de una niña! Así fue la impresionante fiesta de revelación de género

En pleno Día de las Madres en EEUU y varios países hispanos, Maluma anunció que su familia crece con un segundo bebé en camino.

El cantante sorprendió con una foto en la que también podría estar confirmando si su segundo bebé con Susana Gómez es niño o niña.

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La foto con la que Maluma anuncia segundo bebé

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El colombiano publicó este 10 de mayo en Instagram una foto en la que aparece junto a su hija Paris, de 2 años.

Ambos besan la pancita de embarazo de quien sería Susana Gómez, cuyo rostro no sale a cuadro.

El artista no escribió ningún mensaje con la foto, solo se limitó a colocar el emoticono de un corazón azul que algunos creen podría ventilar que su segundo bebé podría ser un varón.

Maluma anuncia con esta foto que espera segundo bebé con su pareja.
Maluma anuncia con esta foto que espera segundo bebé con su pareja.
Imagen Maluma/Instagram


Maluma, acostumbrado a no dar muchos detalles sobre su vida privada, no salió de manera inmediata a desmentir o confirmar esa información.

Tampoco especificó cuánto tiempo de gestación suma su pareja en este segundo embarazo.

Sin embargo, la publicación generó muchos comentarios de felicitación hacia él y su pareja, incluido J Balvin, quien les dejó 5 emoticonos de corazón.

Paris, su primogénita, nació en marzo de 2024, y ahora se convertirá en hermana mayor.

Video ¿Quién es Susana Gómez, la novia de Maluma y madre de su primera hija?
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