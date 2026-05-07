Famosos Vocalista de ‘El Recodo’ suplica apoyo por desaparición de su sobrino de 11 años: “Ayúdenme” Ricky Yocupicio recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la ficha de búsqueda del pequeño, quien fue visto por última vez el pasado 30 de abril en Hermosillo.



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Ricky Yocupicio, vocalista de ‘Banda El Recodo de Cruz Lizárraga’, suplica públicamente por apoyo debido a la desaparición de su sobrino, de tan solo 11 años.

Fue por medio de sus redes sociales que el cantante dio a conocer la ficha de búsqueda del menor, Jesús Gabriel Yocupicio Orantes.

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De acuerdo con la tarjeta de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, al niño lo vieron por última vez el pasado 30 de abril en la ciudad de Hermosillo.

“Mi gente de Hermosillo, mi gente de todo México, ayúdenme a localizar a mi sobrino”, escribió el intérprete en un ‘post’.

En un mensaje, él hizo un llamado “urgente a todas las autoridades y a la sociedad en general” e indicó que la mencionada Comisión “no ha publicado la ficha porque la Fiscalía no ha dado autorización ni ha emitido la Alerta Amber”.

“No le dieron la atención debida a mi hermano y ha recibido violencia de género y discriminación por ser el padre. Por favor, ayúdenme a encontrarlo, es un niño de 11 años que necesita volver a casa”, manifestó.

Ricky Yocupicio compartió estos mensajes. Imagen Ricky Yocupicio/Instagram

Vocalista de ‘El Recodo’ recibe muestras de apoyo

Luego de que Ricky Yocupicio recurriera a las plataformas digitales para solicitar ayuda, varias figuras de la música regional mexicana le manifestaron su apoyo.

El Yaki le anotó en la sección de comentarios: “¡Todo tiene que estar bien, mi pá! ¡Ánimo!”.