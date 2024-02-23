Tras video de su aparatosa caída en el escenario, Gente de Zona reacciona: “No es la caída, sino cómo me levanté”
Durante su presentación en Premio Lo Nuestro 2024, Alexander de Gente de Zona sufrió un percance: así reaccionó al momento.
Sigue, minuto a minuto, la cobertura de Premio Lo Nuestro 2024 en Univision.
En Premio Lo Nuestro 2024, Gente de Zona le rindió un homenaje a Celia Cruz. La presentación no solo contó con una rendición de los grandes éxitos de la cubana, sino con grabaciones inéditas de la artista.
Sin embargo, la interpretación se vio interrumpida por un percance: Alexander Delgado, uno de sus integrantes, se cayó en pleno escenario.
Eso sí, respondió rápidamente y de inmediato se puso de pie de nuevo.
Alexander Delgado Hernandez, reacciona a su caída en Premio Lo Nuestro 2024
A través de sus historias de Instagram, el cantante dio su versión de lo sucedido en el escenario del Kaseya Center de Miami.
“Fue una simple caída como cualquier artista que se ha caído en cualquier escenario, no tengo ningún problema”, aseguró el integrante de Gente de Zona en un video corto.
Según comentó, solamente requirió de “un hielito” para aliviar el golpe:
“Tengo un hielito puesto por aquí, pero no es nada”.
Randy Malcom, el otro miembro del dueto, se unió a la grabación para reiterar que “no pasó nada”.
Sobre su caída, Alexander comentó que más relevante era “cómo me levanté” y la presentación que hizo Gente de Zona en Premio Lo Nuestro 2024. Todo esto, entre risas.
Por último, agradeció a sus seguidores por “el amor y el cariño” que le mostraron tras su incidente.