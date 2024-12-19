¿Victoria Ruffo defiende a su ex Eugenio Derbez ante polémica por sus críticas a Selena Gómez?

Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Victoria Ruffo abordó la polémica que su ex, Eugenio Derbez, atraviesa desde hace algunos días debido a la crítica que realizó sobre el desempeño de Selena Gómez en la cinta ‘Emilia Pérez’.

Durante su participación en el podcast ‘Hablando de cine con…’, el comediante calificó la actuación de la también cantante como “indefendible” ya que, considera, ella tuvo un cuestionable manejo del idioma español.

PUBLICIDAD

Ante lo dicho por el productor, Gómez no se quedó callada y afirmó que hizo “lo mejor” que pudo con el tiempo que le “dieron” para prepararse, por lo que él terminó pidiéndole perdón públicamente.

Pese a sus disculpas, Derbez ha sido señalado, inclusive tachado de “hipócrita”, en redes sociales, esto debido a que meses antes, en octubre, subió a Instagram fotografías con el elenco del filme, que pudo ver entonces.

“¡Gran película y grandes actuaciones!”, aseguró en la descripción de las imágenes, que incluyen una en la que aparece con Selena.

¿Victoria Ruffo apoya a Eugenio Derbez?

A semanas de que iniciara la controversia, Victoria Ruffo, quien recientemente se reencontró con Eugenio Derbez tras pasar años disgustados, reaccionó a lo ocurrido entre Eugenio Derbez y Selena Gómez.

“Creo que todos somos libres de comentar y de tener una opinión con respecto a lo que sea: un cuadro, una película, una novela, un libro”, dijo en declaraciones presentadas por ‘Venga la alegría’ este 18 de diciembre.

“Por ejemplo, cuando voy al cine o al teatro, yo no voy como actriz, voy como espectadora, y me siento con la capacidad de decir si me gustó o no, pero como espectadora. Si te pones a criticar como actriz, creo que no debe ser”, agregó.

Al ser cuestionada si sus declaraciones significan que apoya al papá de su hijo José Eduardo, la estrella de telenovelas respondió:

“No es solidarizarme, creo que todos tenemos una boca, unos ojos y unos oídos, y podemos decir lo que sentimos, ¿no? No lo veo mal, va”.

Sin embargo, envío un mensaje a quienes lanzan ‘hate’ contra Derbez: “Hay que ser felices y hay que entender a la gente y las situaciones”.

PUBLICIDAD

“Está el mundo tan de cabeza por todos lados, que uno debe ser más tolerante y más accesible para todas las cosas”, sentenció.

Hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez habla de la polémica

Previo a que lo hiciera su mamá, José Eduardo Derbez se pronunció acerca de lo ocurrido con su progenitor y la intérprete de ‘Ice cream’.

“Siempre que pasa algo con mi papá, la gente va y se desquita con nosotros, con sus hijos, no entiendo por qué, pero así funciona”, expresó ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz, el 15 de diciembre.

“Yo intento no clavarme ni meterme a leer nada en redes porque, si no, o te afecta o terminas triste, deprimido, entonces mejor ‘cada quien sus cubas’”, exclamó.