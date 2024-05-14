Victoria Ruffo

Victoria Ruffo ya tomó la decisión: revela si dejará México para alcanzar a su esposo en Noruega

La actriz compartió si, tras meses separada de su marido Omar Fayad, piensa mudarse con él al país europeo. La ‘Queen de las telenovelas’ está a punto de convertirse en abuela por primera vez.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Victoria Ruffo responde si se está divorciando de Omar Fayad tras 22 años de matrimonio

Victoria Ruffo ha vivido distanciada durante varios meses de su marido, Omar Fayad, debido a que él se mudó al Reino de Noruega para desempeñarse como embajador extraordinario y plenipotenciario de México.

En enero, luego de que varios días atrás su esposo se trasladara al país europeo, la actriz confesó que aún no había tomado la decisión de irse a vivir con él.

“No sé todavía porque están a menos 20 (grados Celsius) y luego con una sensación térmica de menos 27”, explicó en declaraciones presentadas por ‘Ventaneando’.

¿Victoria Ruffo dejará México?

Ahora, que ha pasado más tiempo desde la partida del político, la llamada ‘Queen de las telenovelas’ compartió que ya tiene claro si dejará tierra azteca para alcanzarlo.

Victoria Ruffo reveló que no pretende irse a radicar al Reino de Noruega al lado de Omar Fayad, de acuerdo con un reporte de TVNotas de este 14 de mayo.

“Me da mucho gusto por él y por su carrera”, dijo en entrevista con el medio, refiriéndose al cargo que actualmente ejerce su pareja.

“Pero yo tengo todo acá: mis hijos, mi carrera, mi trabajo, mi familia”, indicó acerca del motivo por el cual no se marchará de México.

Aparentemente, para la protagonista de telenovelas como ‘La Madrastra’, que puedes ver aquí en ViX, estar alejada físicamente del padre de sus mellizos, Victoria y Anuar, no sería un problema.

“Estaremos separados un ratito, pero siempre apoyándonos”, sentenció, sin puntualizar hasta qué fecha Fayad regresará para que estén juntos.

En diciembre, Victoria viajó para allá, junto con sus tres retoños, incluyendo a José Eduardo Derbez, y su hermana Gaby Ruffo, para pasar con Omar el Año Nuevo.

Aunque se ha especulado que su matrimonio habría acabado, la artista no sólo desmintió que sea así, sino que afirmó que esos rumores le “dan mucha risa”.

Victoria Ruffo está lista para el nacimiento de su nieta

A finales de junio o principios de julio, Victoria Ruffo experimentará la llegada a este mundo de su primera nieta, primogénita de José Eduardo Derbez.

“Es una gran ilusión que tenemos todos en la casa. Estamos listos para recibirla y cuidarla mucho. Es un sueño hecho realidad”, aseveró ella a la citada revista.

La intérprete admitió que no está preocupada por encontrarse en el hospital con su ex, Eugenio Derbez, el día que nazca la bebé: “Si va o no, allá él. Estaré con mi hijo y mi preciosa nuera”.

“José Eduardo se ha convertido en todo un hombre y estoy también muy sorprendida por esta parte nueva: cómo cuida a Paola, cómo está al tanto, la responsabilidad que ha adquirido. Es otro hombre y eso me da mucho gusto”, concluyó.

