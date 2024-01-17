Victoria Ruffo confiesa si se mudará pronto a Noruega para reunirse con su esposo

Video Victoria Ruffo responde si se está divorciando de Omar Fayad tras 22 años de matrimonio

En noviembre de 2023 circularon rumores de una supuesta ruptura entre Victoria Ruffo y su esposo Omar Fayad, tras 22 años de matrimonio. En su momento, ambos desmintieron la información.

La actriz compartió que toma con humor las especulaciones acerca de su presunta separación.

" La verdad me vale, me dan mucha risa. El día que sea, el día que yo me separe, el día que yo haga algo pues lo van a saber", aseveró la protagonista de 'Corona de Lágrimas' a los medios, telenovela que puedes ver en ViX, reportó 'Ventaneando'.

Incluso, reveló que la Navidad la celebró en México con sus hermanas, pero para recibir el Año Nuevo viajó a Noruega junto a sus tres hijos y su hermana Gaby Ruffo, pues su esposo radica allá desde hace unas semanas.

Victoria Ruffo en Noruega junto a su familia. Imagen Victoria Ruffo/Instagram

¿Victoria Ruffo se va de México?

En diciembre pasado, Omar Fayad fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega, por lo cual la prensa le cuestionó a la actriz si dejará México.

" No sé todavía porque están a menos 20 (grados Celsius) y luego con una sensación térmica de menos 27", compartió la actriz a los reporteros.

Además, confesó que no le gusta el clima gélido: "Odio el frío, pero donde esté mi marido tengo que estar yo, así que ahí estaremos también", dijo sin confirmar si radicará definitivamente en el país europeo.

¿Victoria Ruffo se mudará con sus hijos?

Aunque no reveló si sus mellizos, Vicky y Anuar, quienes ya tienen 19 años, se mudarán a Noruega, Omar Fayad contó en una entrevista hecha en diciembre que sus hijos viven en Estados Unidos, donde están estudiando la universidad.

"Mis hijos estudian actualmente en Estados Unidos, pero en estados diferentes. 'Vicky', mi hija, estudia Diseño de moda. Y Anuar, Administración", explicó el político mexicano a TVNotas.

El 24 de diciembre de 2023 Omar Fayad compartió que ya se encontraba en Noruega "emocionado por iniciar este nuevo capítulo de mi vida profesional y personal, donde representaré con orgullo a mi país", publicó en la red social X, antes Twitter.