Victoria Ruffo

Victoria Ruffo confiesa si se mudará pronto a Noruega para reunirse con su esposo

Omar Fayad, fue nombrado embajador de Noruega, por lo que ya radica en el país europeo. La actriz, quien negó recientemente los rumores de divorcio, confesó si se irá pronto de México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Victoria Ruffo responde si se está divorciando de Omar Fayad tras 22 años de matrimonio

En noviembre de 2023 circularon rumores de una supuesta ruptura entre Victoria Ruffo y su esposo Omar Fayad, tras 22 años de matrimonio. En su momento, ambos desmintieron la información.

La actriz compartió que toma con humor las especulaciones acerca de su presunta separación.

PUBLICIDAD

" La verdad me vale, me dan mucha risa. El día que sea, el día que yo me separe, el día que yo haga algo pues lo van a saber", aseveró la protagonista de 'Corona de Lágrimas' a los medios, telenovela que puedes ver en ViX, reportó 'Ventaneando'.

Incluso, reveló que la Navidad la celebró en México con sus hermanas, pero para recibir el Año Nuevo viajó a Noruega junto a sus tres hijos y su hermana Gaby Ruffo, pues su esposo radica allá desde hace unas semanas.

Victoria Ruffo en Noruega junto a su familia.
Victoria Ruffo en Noruega junto a su familia.
Imagen Victoria Ruffo/Instagram

Más sobre Victoria Ruffo

‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más
0:59

‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?
0:43

Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?

Univision Famosos
Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona
1:08

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas
2 mins

Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas

Univision Famosos
Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?
0:56

Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?

Univision Famosos
¿Eugenio Derbez fue buen papá? Victoria Ruffo no se guarda nada y así responde
1 mins

¿Eugenio Derbez fue buen papá? Victoria Ruffo no se guarda nada y así responde

Univision Famosos
Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás
1:20

Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás

Univision Famosos

¿Victoria Ruffo se va de México?

En diciembre pasado, Omar Fayad fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Noruega, por lo cual la prensa le cuestionó a la actriz si dejará México.

" No sé todavía porque están a menos 20 (grados Celsius) y luego con una sensación térmica de menos 27", compartió la actriz a los reporteros.

Además, confesó que no le gusta el clima gélido: "Odio el frío, pero donde esté mi marido tengo que estar yo, así que ahí estaremos también", dijo sin confirmar si radicará definitivamente en el país europeo.

¿Victoria Ruffo se mudará con sus hijos?

Aunque no reveló si sus mellizos, Vicky y Anuar, quienes ya tienen 19 años, se mudarán a Noruega, Omar Fayad contó en una entrevista hecha en diciembre que sus hijos viven en Estados Unidos, donde están estudiando la universidad.

"Mis hijos estudian actualmente en Estados Unidos, pero en estados diferentes. 'Vicky', mi hija, estudia Diseño de moda. Y Anuar, Administración", explicó el político mexicano a TVNotas.

PUBLICIDAD

El 24 de diciembre de 2023 Omar Fayad compartió que ya se encontraba en Noruega "emocionado por iniciar este nuevo capítulo de mi vida profesional y personal, donde representaré con orgullo a mi país", publicó en la red social X, antes Twitter.

Relacionados:
Victoria RuffoOmar FayadNoruega PaísTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD