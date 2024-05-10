Hijo menor de Victoria Ruffo revela por qué no se dedicó a la actuación como su mamá

Video Mellizo de Victoria Ruffo tampoco quiere que su sobrina se parezca a Eugenio Derbez

Victoria Ruffo es una de las actrices mexicanas más exitosas con una carrera que incluye telenovelas como ‘La Madrastra’, ‘Corona de Lágrimas’ y ‘Vivo por Elena’.

Su primogénito, José Eduardo Derbez, siguió sus pasos en el medio artístico y no solamente ha triunfado interpretando personajes, sino también conduciendo programas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los hijos menores de ‘La Queen’ de los melodramas, Victoria y Anuar, decidieron mantenerse alejados de los reflectores.

Recientemente, el mellizo de 19 años compartió el motivo por el que ni él ni su hermana incursionaron en la televisión, como su famosa madre.

¿Por qué los hijos menores de Victoria Ruffo no son actores?

Como pocas veces en su vida, Anuar Fayad brindó una entrevista a medios de comunicación, como Despierta América, este 9 de mayo.

Cuando los reporteros le cuestionaron si ellos “nunca se quisieron dedicar al mundo del espectáculo”, él respondió tajantemente: “No”.

“No, nunca nos llamó la atención”, indicó, en réplica a la interrogante de si eso se debió a que “les dio miedo” o ella (Victoria Ruffo) les dijo que no” lo hicieran.

El aún adolescente puntualizó que no existió nada en específico, como los escándalos o la prensa, que los llevara a evitar la fama.

De hecho, Anuar dio a entender que están acostumbrados a que sus padres estén envueltos en rumores, como los que surgieron de su presunta separación, pues “sabemos que la mayoría son falsos”.

En cuanto a los memes que internautas le hacen a su mamá, admitió entre carcajadas: “Nos dan mucha risa, la verdad”.

Eso sí, él dejó claro que se siente orgulloso de que Ruffo sea considerada ‘la reina de las novelas’, tras 45 años de trayectoria: “Es mucho, yo la admiro muchísimo”.

Anuar Fayad, hijo de Victoria Ruffo, no quiso dedicarse a la actuación. Imagen Victoria Ruffo/Instagram

Hijo menor de Victoria Ruffo entusiasmado por ser tío

En un tema distinto, Anuar Fayad habló de la inminente llegada de su sobrina, la hija de José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay.

PUBLICIDAD

“Esperando que nazca, creo ya nace el próximo mes, y (me siento) muy contento, muy feliz”, externó el joven.

Él adelantó al respecto del día en el que nazca la pequeña, que podría ser a finales de junio o principios de julio, que estarán “todos” al lado de la pareja.