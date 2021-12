De cantar en los camiones a telonera De Vicente Fernández, conoce la historia de Deisy Cufiño

La música ranchera está de luto, pues el pasado domingo 12 de diciembre falleció Vicente Fernández, luego de permanecer hospitalizado más de cuatro meses.

Además de su pasión por la música, algo que caracterizaba a 'El charro de Huentitlán' era el amor que sentía por su familia, pues incluso tiene una hija adoptiva y en su última entrevista reveló con humor que algo que le faltaba por hacer a su edad era "tener más hijos".

Vicente Fernández “me cambió la vida”

Además de sus seres queridos, el cantante sentía ungran cariño por sus fans. Tal es el caso de Deysi Magali Cufiño, quien en entrevista para 'BluRadio', un medio de comunicación colombiano, aseguró que Fernández la ayudó a cumplir uno de sus sueños.

En el año 2009, una periodista se puso en contacto con ella para mostrar su historia a la televisión (ella cantaba en los camiones y en un restaurante) y ahí comenzó todo, pues eso le permitió viajar a México para conocer a Vicente Fernández, quien luego de escucharla cantar le prometió que abriría uno de sus conciertos en la gira ‘Para siempre’, en Colombia.

“Un día estaba trabajando normal en un restaurante, una periodista me contactó y llevó mi historia a un programa de televisión, ahí me dejaron ir a conocer a Vicente a México, después de cantar junto con él, me prometió que abriría uno de sus conciertos y así fue”, puntualizó Magali.



Explicó que tuvo la oportunidad de abrir siete de los conciertos que el intérprete ofreció en suelo colombiano.

“De diez conciertos tuve el privilegio de abrirle siete en Colombia, en su gira ‘Para Siempre’, estar en el mismo hotel con él fue algo muy bonito y en las ciudades importantes, Medellín, Pereira y Bucaramanga, fue algo maravilloso, único, estar para interpretar temas a unas 35.000 personas fue algo muy motivante, me cambió la vida y hace parte de la historia”, señaló.



Sin embargo, la colombiana no realizó sola el espectáculo, pues formó un grupo musical llamado ‘Las divas de América’, el cual estaba integrado por 15 mujeres amas de casa que antes de eso se dedicaban a dar serenatas.

Al respecto de la muerte del astro de la música, Deysi Magali Cufiño señaló que él no morirá nunca, pues estará presente a través de sus canciones.

“Para mí Vicente siempre seguirá vivo en la memoria de todos y con su música”, reveló.