Verónica Castro encontró nuevo papá para Cristian: es alguien de Hollywood lleno de escándalos

Es bien sabido que Cristian Castro es descendiente de Verónica Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés.

Sin embargo, la relación entre padre e hijo nunca fue muy buena, según ha dado a conocer el propio cantante.

Ahora, Verónica Castro usó sus redes sociales para expresar que le había encontrado papá a la voz de ‘Azul’.

Así fue la relación entre Cristian Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés

La estrella de ‘Los ricos también lloran’ inició su relación con el comediante cuando era muy joven, ella tenía 19 años y él, 41, según han relatado ambos en múltiples entrevistas.

Sin embargo, cuando ella se enteró de que, en realidad, él estaba casado y había tenido múltiples hijos en otras relaciones, decidió alejarse y criar a su primogénito como madre soltera.

Aún así, los rumores sobre la identidad de su padre persiguieron a Cristian Castro, así lo reveló el cantante en una entrevista con ‘Ventaneando’ en octubre del 2016:

“Yo creo que yo tenía más o menos 5 años y llegó un niñito al colegio y me enseñó una foto y me dijo ‘jajaja, este es tu papá’ y yo dije ‘ah, caray, ¿a poco ‘El Loco’ Valdés es mi papá?’”.



Sin embargo, en su casa, con su mamá, no se tocaba el tema de su progenitor, lo que lo llevó a sentirse “cohibido” al respecto, comentó en la misma entrevista.



En una conferencia de prensa de septiembre del 2020, Cristian Castro recordó que no buscó conocer a su padre porque:

“Tuve miedo, sé que tenía ganas de ser mi papá (pero), no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quería que viniera a este mundo… Ya creciendo un poquito más, pues, tuve la necesidad de tener su testimonio”.



Fue así que Cristian Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés se conocieron hasta que el cantante tuvo alrededor de 30 años y se había convertido en padre.

Tras ese encuentro, mantuvieron una relación amistosa, aunque no cercana.

Verónica Castro bromeó con quién sería el verdadero papá de Cristian Castro

El pasado 22 de julio, la actriz usó su cuenta de Twitter para jugarle un chiste a su hijo. En esta plataforma escribió: “Justo ahora que está en Tijuana, encontré papá para Cristian”, seguido de una comparativa entre el cantante y Johnny Depp.

En la misma red social, le pidió a su hijo “espero que estés de acuerdo conmigo, porque, si no, lo siento, es todo mi tipo”.

Sus fans no tardaron en reaccionar a la broma de Verónica Castro la mencionada red social, comentando con mensajes como:

“Estoy de acuerdo, pero puedo decir que eres tremenda”, “amo tus ocurrencias”, “me has hecho el día”, “mientras le guste a Vero, que se aguante Cristian”, “jaja, son como dos gotas de agua”, “se lo tenía bien guardadito” y más.